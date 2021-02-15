Sabah: людям на диете не стоит полностью отказываться от хлеба

Москва, 14 февраля. Отрубной хлеб активизирует работу кишечника и снижает аппетит, несмотря на схожую калорийность с белым хлебом.

Он относится к цельнозерновым продуктам, поэтому содержит большое количество витаминов группы B и E. Хлеб с отрубями хорошо насыщает, снижает риск развития рака ободочной кишки, выводит токсины, ускоряет обмен веществ, нормализует артериальное давление и процесс кровообращения, сообщило турецкое издание Sabah.

Отрубной хлеб способен предотвратить развитие сахарного диабета и ожирения, а также проблемы с желудком и кишечником. В умеренном количестве такой продукт может способствовать похудению, так как содержит большое количество клетчатки.

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