Соседи «отблагодарили» петербурженку за парковку около входа в парадную

Санкт-Петербург, 14 февраля. Петербурженка заблокировала машиной выход из парадной, из-за чего соседи вывалили мусор на ее белый автомобиль. Об этом в Сети сообщили очевидцы произошедшего.

Конфликт произошел у одного из домов на улице Обручевых. Одна из жительниц решила поставить свой белый Chevrolet прямо перед парадной на площадке. Авто заблокировало выход из парадной другим жильцам. Соседи сообщили, что уже долго терпели такие неудобства и неоднократно жаловались на женщину.

«Детскую коляску переносили по воздуху», – сообщили возмущенные граждане.

Один из жильцов не выдержал наглости автомобилистки и проучил ее довольно жестким способом. Он выбросил прямо на переднюю часть ее автомобиля содержание мусорного пакета.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полыхает здание автосервиса на территории «Красного треугольника». Сотрудники МЧС были оперативно вызваны на Набережную Обводного канала к дому №134.