Жителей Алтая предупредили о возможном «дожде» из обломков ракеты

Алтай, 14 февраля. Ракету с космодрома «Байконур» могут запустить в ближайшее время. Сотрудники МЧС России посоветовали жителям Алтая быть осторожными.

Туристов и жителей региона предупредили об опасности падения обломков. Также их попросили сообщать в письменной форме в администрацию о любых найденных частях ракеты. Сотрудники МЧС напомнили, что в случае чрезвычайного происшествия необходимо звонить по номеру 112.

«В этот период просим быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта», — отметили спасатели.

Старт запуска ракеты планируется 15 февраля в 11:45 по местному времени. Над Республикой Алтай проходит траектория отделения ступеней ракет, которые запускают с казахстанского космодрома «Байконур».

Ранее сообщалось, что Алтай займется решением экологической проблемы республики за счет федерального бюджета. Выделение средств для урегулирования вопроса на территории Акташского горно-металлургического завода в Республике Алтай утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.