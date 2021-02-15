Известный кардиохирург с полувековым стажем Василий Нефедов умер в Твери

Тверь, 14 февраля. Сердечно-сосудистый хирург Василий Нефедов, который почти полвека посвятил медицине, ушел из жизни. Новость о смерти врача появилась в социальных сетях его коллег.

В последнее время Василий Нефедов работал в клинике Тверского медицинского университета. До этого он долгое время лечил пациентов в Тверской областной клинической больнице.

Коллеги сообщают, что доктор оперировал до последнего, невзирая на возраст. За свою длинную медицинскую практику Нефедов спас множество жизней, защитил кандидатскую диссертацию почти в 70 лет. Также врач хорошо знал несколько языков.

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