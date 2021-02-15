Молодожены из Барнаула отметили свадьбу в ковше трактора

Барнаул, 14 февраля. Новоиспеченные супруги решили необычным способом отметить заключение брака. Они взобрались в ковш трактора и прокатились по Барнаулу.

Жители Барнаула застали, пожалуй, самую оригинальную свадьбу. Молодожены катались по улице не в дорогом автомобиле, а в ковше снегоуборщика. Они весело приветствовали автомобилистов и прохожих, а те одобрительно кричали им в ответ. Видеоролик завирусился в социальных сетях.

«Пожалуй, это самая оригинальная свадьба в Барнауле за последнее время. Счастливой семейной жизни молодым», — пишут пользователи в социальной сети.

Оригинальная свадьба состоялась в выходные. Жених и невеста оделись в свадебные костюмы. Чем закончились такие «покатушки», остается загадкой. Но сотрудники ГИБДД вряд ли бы оценили праздничный кортеж и могли оштрафовать водителя трактора за нарушение правил перевозки пассажиров.

Канун Дня всех влюбленных стал популярным временем для заключения брака. Перед праздником юморист Сергей Светлаков женился во второй раз. Его супругой стала Антонина Чеботарева.