Нутрициолог Береснева раскрыла пользу темного шоколада

Москва, 14 февраля. Качественный темный шоколад несущественно влияет на фигуру. Нутрициолог Анна Береснева раскрыла полезные и вредные свойства разных видов этого продукта.

Специалист рекомендует выбирать только качественный шоколад с высоким содержанием какао (от 70%). Он не только не навредит фигуре, но и принесет пользу организму. В составе темного шоколада содержатся органические и насыщенные жирные кислоты, ряд витаминов, аминокислоты, пищевые волокна, антиоксиданты и целый минеральный комплекс, включающий в себя магний, железо, фосфор и цинк. Оптимальная норма потребления — до 25 грамм в сутки.

А вот от молочного шоколада Береснева рекомендует отказаться. В такой сладости содержится сухое молоко, которое способствует развитию аутоиммунных заболеваний и нарушает метаболизм. Кроме того, в молочном шоколаде присутствует большое количество сахара.

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