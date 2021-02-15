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Переболевшие коронавирусом столкнулись с пугающими последствиями заражения

Переболевшие коронавирусом столкнулись с пугающими последствиями заражения

Москва, 14 февраля. Перенесшие COVID-19 люди могут сталкиваться с повреждением печени. Пациенты пожаловались на новые симптомы «хитрой» коронавирусной инфекции.

Помимо уже привычных симптомов коронавируса: усталости, боли в голове и мышцах, проблемах с пищеварением, пациенты начали сталкиваться с неожиданными долгосрочными последствиями. Среди них: паралич, аппендицит, повреждение печени, онемение тела.

Влияние коронавируса на организм ощущается даже спустя год, отмечает телеканал «360». Кроме того, многие переболевшие жалуются на тревожное состояние, резкие перепады настроения и невроз.

Ранее психотерапевт Татьяна Караваева предупредила об опасности постковидного синдрома. По ее словам, о расстройстве сигнализируют затяжные тревожные нарушения, нежелание двигаться и депрессия.

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