Врач Тимаков: вспышка «британской» мутации коронавируса в России неминуема

Москва, 14 февраля. Случаи заражения «британским» штаммом коронавируса в России неизбежны. Кто наиболее подвержен новой разновидности инфекции, рассказал врач Евгений Тимаков.

Он обратил внимание на оперативность процесса видоизменения коронавируса. Сейчас уже невозможно найти «китайский» вид вируса, с которого началась вспышка. В современном мире циркулируют совершенно иные мутации возбудителя COVID-19, что и говорит о неминуемости появления разновидности из Великобритании в России, отметил Тимаков.

«Никуда мы от этого не денемся. И вот люди, которые еще не переболели, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться», — добавил эксперт в эфире радио «Вести ФМ».

Всемирная организация здравоохранения ранее получила врачебные данные о числе мутаций коронавируса в китайском Ухане на момент начала распространения. Специалисты передали информацию о 13 вариантах вируса, передает «360».