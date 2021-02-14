Актриса Повереннова вышла замуж за вдовца-миллионера Шаронова

Москва, 14 февраля. Звезда сериала «Игра» Дарья Повереннова во второй раз вышла замуж. Она и ее избранник встречались восемь лет и, наконец, узаконили отношения.

Супругом Поверенновой стал 57-летний президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Пара выбрала достаточно романтичную дату для бракосочетания — канун 14 февраля, Дня всех влюбленных. Снимками с торжества актриса поделилась в Instagram.

«Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! P. S. С Днем всех влюбленных, друзья!» — написала Повереннова в социальной сети.

Праздник пара решила отметить в Forum Restaurant & Bar в Сколкове. Несмотря на большое количество гостей, средств индивидуальной защиты на них не было. Но это не помешало молодоженам принимать поздравления, кружиться в танце под живую музыку, передает телеканал «360».

Актриса Дарья Повереннова любит пообщаться с поклонниками в социальной сети. В декабре прошлого года она опубликовала снимок в нижнем белье телесного цвета и предложила обсудить тему дискриминации человека по возрасту. Она решила доказать, что даже в свои 48 лет она имеет право выглядеть женственно.