Пятилетняя девочка пострадала в ДТП с погрузчиком в Вольске

Вольск, 14 февраля. Ребенок получил травмы в результате столкновения погрузчика и легкового автомобиля. ДТП произошло в городе Вольске Саратовской области.

Авария произошла недалеко от завода «Холсим» около 13:00 по местному времени. Согласно информации СМИ, водитель погрузчика 1955 года рождения выезжал с прилегающей территории и не пропустил автомобиль Lada Kalina, которым управлял водитель 1989 года рождения. В результате происшествия травмы получила пятилетняя пассажирка легковушки.

Ребенок был доставлен в больницу с сотрясением мозга, пишут местные СМИ. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В связи с непогодой в российских регионах выросло количество ДТП. Исключением не стал Саратов, который засыпало снегом. Коммунальные службы пытаются разобраться с последствиями непогоды, однако уже скоро в регионе вновь прогнозируется метель.