Патрули на трассе Банги — Белоко и письмо в Россию — что произошло в ЦАР 14 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 14 февраля 2021 года.

После освобождения от боевиков трассы RN3, связывающей столицу ЦАР с соседним Камеруном, наконец-то началась отправка конвоев с гуманитарной помощью и продовольствием в центр республики. Тем не менее «партизанские» бандгруппы угрожают нападениями и засадами на колонны грузовиков.

Накануне, 13 февраля, боевики обстреляли гумконвой в районе Буара. А в Кантонье радикалы из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) похитили пять молодых людей, которые приветствовали освобождение своего города от террористов правительственными войсками (FACA).

#Centrafrique : sources say #FACA & allies in #CAR took control of Cantonnier located on the border with #Cameroon ’s East Region on 11/2/21. A location that had been overrun by #CPC Coalition rebel forces earlier this year. pic.twitter.com/SSr0XEjrIb

Помощь в обеспечении безопасности на маршруте следования грузовиков от погранпункта до столицы ЦАР вызвались обеспечить российские специалисты. Патрулирование было налажено не только на земле, но и с воздуха. Как сообщают источники аналитического Telegram-канала «Рыбарь», под охраной инструкторов из РФ 12 фур с продовольствием и товарами первой необходимости успешно достигли Банги.

Гуманитарная помощь поставляется по освобожденной автомагистрали не только в столицу страны. Продовольствие и товары первой необходимости также получили жители восьми лагерей для временно перемещенных лиц, расположенных в районе Буара. Выданных наборов должно хватить на возвращение более 2800 семей в родные дома.



Президент Международного комитета Красного креста (МККК) Петер Маурер по итогам своего недавнего визита в ЦАР отметил, что с открытием движения по федеральной трассе RN3 колонны гуманитарной помощи от организации прибудут в страну уже в начале следующей недели.

The situation on the supply route between Cameroon and #CAR is still very tense.

According to @PMaurerICRC, the @ICRC hopes to bring food and equipments in the coming days. https://t.co/khxCSb2WKK

Report by @clementdiroma for @France24_en @EyeOnAfricaF24#Centrafrique