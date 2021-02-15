Особняк Серебровских 1927 года снесли в Екатеринбурге

Екатеринбург, 14 февраля. Деревянный особняк 1927 года постройки снесли на улице Декабристов в Екатеринбурге. Старое здание находилось в аварийном состоянии.

Перед сносом из особняка забрали ценные артефакты. Одним из них является пианино Herman & Grossman, которое теперь будет стоять на территории детской библиотеки на улице Чапаева.

Полтора года назад областные власти передали старинные постройки на улице Декабристов строителям ледовой арены УГМК. Изначально застройщики должны были отремонтировать здания, однако в феврале начался снос особняка. Глава АО «Ледовая арена» Данил Крицкий ранее заявлял, что на месте постройки будет облагороженная территория.

В Тверской области волонтерам передали старинный особняк, принадлежавший купцу Владимиру Шокину. Общественники займутся реставрацией древнего здания, после чего там откроется музей.