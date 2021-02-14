Меган Маркл снова беременна от принца Гарри

Вашингтон, 14 февраля. Герцог и герцогиня Сассексские снова ждут ребенка. Информацию подтвердил пресс-секретарь пары.

Модель Меган Маркл, супруга принца Гарри, беременна. Трогательное сообщение появилось в День святого Валентина. Пресс-секретарь супругов подтвердил слухи, заметив, что теперь у маленького Арчи, сына Маркл и принца Гарри, будет брат или сестра, передает The Sun.

«Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассексские очень рады, что ждут своего второго ребенка», — сказал представитель пары.

Ребенок станет пятым внуком принца Чарльза и покойной принцессы Дианы. Королева Елизавета II станет прабабушкой, а принц Филипп — прадедушкой, в десятый раз.

Новость о пополнении появилась спустя несколько месяцев после того, как Маркл потеряла ребенка. Выкидыш случился в июле прошлого года и нанес серьезную травму супругам. Они заявляли, что испытали настоящее горе, которое сложно будет забыть.

Журналисты уже назвали будущего наследника «радужным ребенком». Этот термин используют для обозначения новорожденного, который родился после предыдущего выкидыша.

Слухи о беременности Маркл появились еще осенью прошлого года. Тогда СМИ утверждали, что ребенок появится в ближайшее время.