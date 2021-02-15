Эксперт по здоровому питанию Амидор раскрыла опасность сыра для гипертоников

Москва, 14 февраля. Злоупотребление сырами с высоким содержанием жиров может привести к ряду проблем со здоровьем.

Сыр является хорошим источником кальция и фосфора и популярен в большом количестве стран. При всех своих положительных качествах этот продукт может вызывать сердечные заболевания, отметила эксперт по здоровому питанию Тоби Амидор.

«Это особенно относится к тем, у кого в семейном анамнезе есть случаи высокого уровня холестерина или болезней сердца», — рассказала специалист.

Гипертоникам лучше не употреблять более 2400 мг сыра в день, так как он повышает кровяное давление, и полностью исключить соленые виды этого продукта. Частое употребление сыра в больших количествах может привести к увеличению веса и расстройству ЖКТ.

Диетолог из Латвии Татьяна Разумовская ранее перечислила полезные свойства сыра. Этот продукт способен укрепить зубы и умерить аппетит. Диетврач Наталия Герасимова напомнила, что при нормальном усвоении сыра, организм получает важные для жизнедеятельности аминокислоты и белки, передает телеканал «360».