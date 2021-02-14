Девятый день после смерти жены певца Сумишевского совпал с датой их знакомства

Москва, 14 февраля. Недавно похоронивший жену певец Ярослав Сумишевский опубликовал трогательный пост в Instagram. Артист признался, что впервые повстречал свою будущую супругу Наталью в День влюбленных 12 лет назад. Также он напомнил, что сегодня ровно девять дней с момента ее смерти.

Сумишевский попал в ДТП вместе с женой и водителем в конце января. Ярослав должен был давать концерт в тот день. Водитель авто погиб на месте, певец и его жена были госпитализированы. Несколько дней спустя девушка скончалась, не выходя из комы.

«Девять дней, как нет со мной жены. В этот день, 12 лет, назад мы познакомились», — написал 37-летний вдовец в Instagram-stories.

При этом Ярослав не намерен останавливать концертную деятельность. Как подчеркивал ранее певец, Наталья бы поддержала это решение.

«Мы приняли решение не отменять наш большой концерт в «Крокус Сити Холле». Оно далось нелегко, но мы с Наташей всегда шутили, что зрители — тоже часть нашей семьи. И сейчас мы нуждаемся в их поддержке всей нашей большой семьи», — пишет Сумишевский.

Он подчеркнул, что Наталья приложила титанические усилия, чтобы его концерт в «Крокусе» состоялся.

«Она всегда говорила, что мы должны покорить две самые большие площадки столицы. Кремль, уже состоялся. Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась. 14 марта я выйду на сцену. Для нее. Для вас», — написал Ярослав.

Ранее друг Сумишевского музыкант Александр Ломинский говорил, что Ярослав нуждается в поддержке после смерти жены. Наталья была не только возлюбленной певца, но и его концертным директором. Друзья артиста выразили свои соболезнования. Сумишевского поддержали коллеги Руслан Алехно, Владимир Ждамиров, Евгений Григорьев.