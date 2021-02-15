Астролог Максимова дала характеристику мужчинам по их именам

Москва, 14 февраля. Каждое мужское имя в зависимости от набора букв принадлежит к той или иной стихии и несет свою совокупность качеств. Раскрыла сущность некоторых имен астролог Анастасия Максимова.

Представителем воздуха является Игорь, мужчины с этим именем часто состоят в отношениях сразу с двумя женщинами, которые даже не догадываются о неверности. Евгении склонны к виртуальной измене и часто меняют возлюбленных, передает телеканал «360».

Мечтательные Викторы являются представителями стихии воды, они склонны уходить в творческие запои. Сергеи любые проблемы в личной жизни переживают с помощью спиртного и запрещенных веществ, рассказала астролог Анастасия Максимова.

Мужчины с «огненными» именами отлично подходят для брака. Николаи всегда пытаются угодить жене, Владиславы оберегают семью и живут по принципу «ты мне, а я тебе».

Прирожденные лидеры Станиславы, относящиеся к стихии земли, не разбрасываются деньгами и сполна обеспечивают семью. Александры харизматичны, успешны, но при этом хвастливы.

Сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников ранее рассказал, почему не стоит негативно высказываться о мужском достоинстве. Представители сильного пола могут начать проявлять агрессию к женщине, которая его задела.