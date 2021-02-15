Полиция объявила план перехват из-за стрельбы на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 14 февраля. Несколько мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия в Петербурге на улице Черняховского, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Примерно в 21:25 злоумышленники открыли стрельбу из черного автомобиля Hyundai на улице Черняховской. По предварительным данным, после инцидента несколько мужчин сели в машу и уехали по направлению к Днепропетровской улице. Полицейским выслана ориентировка на подозреваемых. Автомобиль объявлен в розыск.

Недавно в Северной столице произошел еще один похожий случай. В парке «Сосновая поляна» группа молодых людей произвела несколько выстрелов из автоматического оружия, похожего на автомат Калашникова.