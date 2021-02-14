Житель Тульской области заплатит штраф за призыв убивать космонавтов

Тула, 14 февраля. Жителя города Донской Тульской области наказали за распространение экстремистских материалов. Он разместил клип к песне, текст которой призывал совершать убийства космонавтов.

Полиция привлекла 27-летнего жителя Донского Тульской области к ответственности за распространение видео из федерального списка экстремистских материалов.

Осужденный опубликовал ролик к песне экстремистского содержания на своей странице в социальной сети. В ней звучит призыв применять насилие в отношении космонавтов. Мужчина признался на суде в содеянном и отметил, что уже удалил видео. Он получил штраф в сумме 1 тыс. рублей.

Полицейские в Крыму отправили под суд девять подозреваемых в экстремизме, сообщал ранее ФАН. Среди привлеченных к ответственности были несовершеннолетние.