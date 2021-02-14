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Житель Тульской области заплатит штраф за призыв убивать космонавтов

Житель Тульской области заплатит штраф за призыв убивать космонавтов

Тула, 14 февраля. Жителя города Донской Тульской области наказали за распространение экстремистских материалов. Он разместил клип к песне, текст которой призывал совершать убийства космонавтов.

Полиция привлекла 27-летнего жителя Донского Тульской области к ответственности за распространение видео из федерального списка экстремистских материалов.

Осужденный опубликовал ролик к песне экстремистского содержания на своей странице в социальной сети. В ней звучит призыв применять насилие в отношении космонавтов. Мужчина признался на суде в содеянном и отметил, что уже удалил видео. Он получил штраф в сумме 1 тыс. рублей.

Полицейские в Крыму отправили под суд девять подозреваемых в экстремизме, сообщал ранее ФАН. Среди привлеченных к ответственности были несовершеннолетние.

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