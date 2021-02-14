Киев возбудил уголовное дело из-за гибели трех солдат в Донбассе

Киев, 14 февраля. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в связи с гибелью трех военнослужащих в Донбассе. Об этом сказано на официальном сайте бюро.

Дело открыли по статье «Небрежное отношение военного должностного лица к службе». Сейчас следователи продолжают работать на территории, где произошло происшествие.

По словам директор бюро Алексея Сухачева, ГБР намерено приложить все усилия, чтобы установить истинные причины происшествия. Виновные в смерти солдат будут наказаны.

Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минобороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку отправится в Донбасс, чтобы узнать обстоятельства гибели военнослужащих.