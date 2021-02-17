Валерий Солдунов рассказал, как изменится жизнь автомобилистов с 1 марта 2021 года

С 1 марта 2021 года вступят в силу новые правила для автомобилистов. Поправки коснутся Федерального закона «О техническом осмотре». Основная цель изменений – не допустить фиктивной процедуры его оформления. Отметка об аннулировании купленной карты будет стоять в единой системе техосмотра. Если оператор нарушил правила и выдал карту при отсутствии ТО, то ему грозит административная ответственность в рамках статьи «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств».

ФАН выяснил у председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, чего еще ждать владельцам автомобилей с 1 марта, какие новые правила техосмотра будут введены, и как теперь будет организован процесс диагностики транспортного средства.

Валерий Солдунов рассказал, что поправки в закон о техосмотре направлены на то, чтобы сделать процедуру диагностики автомобиля более прозрачной. Это обусловлено в первую очередь заботой о безопасности участников дорожного движения, подчеркнул эксперт.

«Фиктивная процедура техосмотра заключается в том, что ранее карту о его прохождении выдавали вместе с полисом ОСАГО. Надо признать, что система технического осмотра не работала в полной мере. Сейчас предполагается сделать таким образом, что весь процесс будет осуществляться легально. Приезжает машина, на ТО, фиксируется, как она заехала, как отъехала, и обращается внимание на самые важные моменты жизнеобеспечения автомобиля. Эта процедура должна быть более прозрачная, более понятная для автомобилиста, и, самое главное, это должно повлиять на безопасность дорожного движения. Согласитесь, неисправный автомобиль представляет собой прямую опасность для других участников движения», — сообщил председатель Всероссийского общества автомобилистов.

Собеседник ФАН выделил основные технические характеристики, которые будут проверяться при диагностике автомобиля.

«Это рулевое управление, это все, что связано с трансмиссией. Это проверка тех агрегатов, которые влияют на управляемость автомобиля, это и тормозная жидкость, которая не должна подтекать, это выхлопная система. Здесь, когда будут выявляться такие нарушения, то организация, осуществляющая технический осмотр автомобиля, не сможет не отреагировать на это. Будет поставлена определенная временная составляющая, в течение которой должны быть устранены недостатки. Делается упор на технически исправный автомобиль, конструкция которого описана заводом-изготовителем», — отметил Валерий Солдунов.

По словам специалиста, еще одно важное изменение – это проверка неизменности конструкции автомобиля. Напомним, с 1 февраля вступили в силу новые правила автотюнинга. Теперь автомобилисты обязаны согласовывать каждое дополнение в конструкцию машины.

«Теперь будут строго проверять неизменность конструкции автомобиля. Если вдруг выявляется нарушение конструкции автомобиля, о чем сейчас тоже много говорят, это автотюнинг», — подчеркнул эксперт.

Валерий Солдунов объяснил, как теперь будет организован процесс технического осмотра автомобилей. Для тщательной проверки каждого транспортного средства потребуется достаточно много времени, поэтому нужно ввести систему электронной записи на ТО, чтобы не было очередей, заявил он.

«Что касается организации самого процесса, то тут есть определенные вопросы. Я думаю, что с развитием цифровизации будет возможность записаться на то конкретное время, в которое будет удобно, и пройти процедуру без очередей», — заявил специалист.

Валерий Солдунов напомнил, что согласно закону о техосмотре, новый автомобиль не проходит его до четырех лет. Затем транспортное средство будет проверяться раз в два года, а после 10 лет эксплуатации диагностика будет требоваться ежегодно.