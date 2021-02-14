Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Сбербанк ждет меньшего спада экономики России на фоне других стран

Сбербанк ждет меньшего спада экономики России на фоне других стран

Москва, 14 февраля. Падение ВВП России по итогам прошлого года составит примерно 3,4%, рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

Аналитики кредитной организации оценивают данный показатель как очень неплохой в сравнении с другими странами. Шаги по стабилизации отечественной экономики со стороны правительства были точечными, но достаточно эффективными, пояснил Греф в интервью телеканалу «Россия-1».

Кроме того, он отметил, что банкам пришлось формировать большое количество резервов из-за заемщиков, которые потребуют реструктуризации кредитов. В этом инструменте будут нуждаться уже не одиннадцать отраслей, как было в 2020 году, а около шести.

Греф также перечислил наиболее эффективные меры поддержки российских граждан и бизнеса во время пандемии. По его мнению, это льготная ипотека под 6,5%, льготные кредиты на поддержку занятости под 2% и прямая помощь семьям с детьми.

Новости партнеров