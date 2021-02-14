Сбербанк ждет меньшего спада экономики России на фоне других стран

Москва, 14 февраля. Падение ВВП России по итогам прошлого года составит примерно 3,4%, рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

Аналитики кредитной организации оценивают данный показатель как очень неплохой в сравнении с другими странами. Шаги по стабилизации отечественной экономики со стороны правительства были точечными, но достаточно эффективными, пояснил Греф в интервью телеканалу «Россия-1».

Кроме того, он отметил, что банкам пришлось формировать большое количество резервов из-за заемщиков, которые потребуют реструктуризации кредитов. В этом инструменте будут нуждаться уже не одиннадцать отраслей, как было в 2020 году, а около шести.

Греф также перечислил наиболее эффективные меры поддержки российских граждан и бизнеса во время пандемии. По его мнению, это льготная ипотека под 6,5%, льготные кредиты на поддержку занятости под 2% и прямая помощь семьям с детьми.