Виктория Боня показала платье с эффектным «вырезом» на ягодицах

Москва, 14 февраля. Блогер и светская львица Виктория Боня показала подписчикам обновки. Звезда заказала несколько платьев, но не все из них подошли ей по размеру.

Боня поделилась несколькими видео в своем Instagram-аккаунте, на которых примерила купленные через интернет вещи. Одной из обновок стало мини-платье с подчеркнутой зоной бюста серебристого цвета с металлическим переливом. Звезда призналась, что ждала этот наряд больше остальных, но он оказался ей не по размеру.

В ролике Боня демонстрирует, как платье прекрасно сидит на ее фигуре, но потом поворачивается спиной. Оказалось, оно не сходится: блогеру нужно скинуть как минимум десять сантиметров в талии и бедрах, чтобы влезть в желанный наряд.

«Ну да, уже размер S мне не подходит... Булки не помещаются», — со смехом заключила светская львица.

Виктория Боня ранее поделилась весьма откровенным фото. На снимке звезда едва прикрывает пышный бюст. Подписчики удивились неожиданным формам блогерши и заподозрили ее в увеличении груди.