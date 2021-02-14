Киев, 14 февраля. Инициатива Украины ввести США в «нормандский формат» ни к чему не приведет. Об этом заявил политолог Дмитрий Джангиров.

Эксперт напомнил, что Киев неоднократно предлагал подключить Вашингтон к нормандским переговорам. Однако это не даст никаких результатов, поскольку решение принимается консенсусом, а не количеством голосов, отметил политолог.

«Вот был консенсус — подписали в Париже все участники некий документ. Владимир Александрович, вы его выполнили? Не выполнили», — с иронией прокомментировал Джангиров желания президента Украины Владимира Зеленского расширить «нормандский формат».

Федеральное агентство новостей сообщало, что глава офиса президента Украины назвал причины падения рейтинга Владимира Зеленского.