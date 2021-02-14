Диетолог перечислила полезные свойства сыра

Рига, 14 февраля. Употребление сыра позволяет людям укрепить зубы и усмирить аппетит. Внимание на это обратила диетолог из Латвии Татьяна Разумовская.

Сыр располагает достаточным количеством белка. Благодаря исключению его дефицита получается избавиться от усталости, и не допустить появления отеков. Также продукт за счет своей калорийности помогает избавиться от чувства голода, напомнила Разумовская.

«Сыр можно есть даже, тем, кто на диете, с несколькими оговорками. Во-первых, забыть о бутерброде с маслом, поскольку и сыр, и сливочное масло — продукты с высоким содержанием жира. Во-вторых, отказаться от соленых сортов», — рассказала латвийский медик.

Помимо этого сыр повышает общий эмоциональный фон за счет содержания триптофана. Также он дает возможность избавиться от кариеса и судорог. Это происходит из-за содержания в нем кальция. Если его не хватает, то организм начинает плохо себя чувствовать.

К употреблению твердых сыров стоит подходить с умом. Злоупотребление продуктом приводит к негативным последствиям сердечно-сосудистой системы. Об этом напомнил врач-диетолог Андрей Бобровский.