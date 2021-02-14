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Религиовед заявил, что День всех влюбленных не противоречит христианским канонам

Религиовед заявил, что День всех влюбленных не противоречит христианским канонам

Празднование Дня святого Валентина не противоречит православному христианскому канону. Так считает психолог и религиовед Денис Батарчук. В интервью корреспонденту ФАН он рассказал о своем взгляде на этот праздник.

«Надо праздновать. Если верить легенде, то Святой Валентин жил во времена неразделенной церкви, еще до великой схизмы. То есть он является святым одновременно и для Востока, и для Запада. Другое дело, что он не был так широко представлен в русской православной традиции. Просто мир становится прозрачнее, границы стираются, культурные взаимосвязи ширятся. Ничего в этом удивительного нет. К тому же [это] еще один повод обнять кого-то, кого ты любишь или кому симпатизируешь. Он всегда будет актуален», — поделился мнением Денис Батарчук.

В России День всех влюбленных отмечается с конца 90-х годов. Празднования носят исключительно светский характер и популярны в основном в молодежной среде.

Ранее ведьма Алена Полынь рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей об энергетике праздника. Она заявила, что в День святого Валентина благодаря такому вниманию людей в воздухе витает приближение весны, что само по себе приятно, и состояние влюбленности.

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