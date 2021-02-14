Религиовед заявил, что День всех влюбленных не противоречит христианским канонам

Празднование Дня святого Валентина не противоречит православному христианскому канону. Так считает психолог и религиовед Денис Батарчук. В интервью корреспонденту ФАН он рассказал о своем взгляде на этот праздник.

«Надо праздновать. Если верить легенде, то Святой Валентин жил во времена неразделенной церкви, еще до великой схизмы. То есть он является святым одновременно и для Востока, и для Запада. Другое дело, что он не был так широко представлен в русской православной традиции. Просто мир становится прозрачнее, границы стираются, культурные взаимосвязи ширятся. Ничего в этом удивительного нет. К тому же [это] еще один повод обнять кого-то, кого ты любишь или кому симпатизируешь. Он всегда будет актуален», — поделился мнением Денис Батарчук.

В России День всех влюбленных отмечается с конца 90-х годов. Празднования носят исключительно светский характер и популярны в основном в молодежной среде.

Ранее ведьма Алена Полынь рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей об энергетике праздника. Она заявила, что в День святого Валентина благодаря такому вниманию людей в воздухе витает приближение весны, что само по себе приятно, и состояние влюбленности.