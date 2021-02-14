Латыпов — лидер, Логинов — метеор: почему российским биатлонистам рано сдаваться

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, определились победители и призеры уже пяти гонок. Близится экватор чемпионата, а россиян среди них все нет. Несмотря на не совсем удачный сезон, от российских спортсменов ждали уж если не побед, то попадания в медали точно. Тем более на последнем перед ЧМ этапе Кубка мира наши спортсмены, казалось, набрали форму и готовились к великим свершениям.

Быстрый, но не стреляющий Логинов

Александр Логинов, выигравший в конце января индивидуальную гонку и прервавший чудовищную безмедальную серию россиян в личных выступлениях, был главной надеждой нашей команды на этом чемпионате. У Александра, как и остальных ребят, получается пока не все. В спринте Логинов промахнулся два раза и занял только 26 место. В гонке преследования Логинова, как и несколько дней назад, лихорадило именно на стрельбище. Россиянин не закрыл четыре мишени и финишировал только 16-м, при этом на трассе Александр был одним из самых быстрых спортсменов. Если он перестанет промахиваться, то совершенно точно станет претендентом не только на медаль, но и на победу.

Лучший результат в карьере Латыпова

По результатам двух гонок неожиданным лидером сборной России стал Эдуард Латыпов, от которого никто не ждал многого. Позавчера 26-летний Латыпов впервые в своей карьере попал в десятку лучших биатлонистов. Сегодня Эдуард продвинулся еще дальше, финишировав седьмым. До третьей стрельбы россиянин шел недалеко от лидирующих француза Эмильена Жаклена, норвежца Йоханнесом Бе и шведа Себастьяна Самуэльссона. На третьем огневом рубеже Латыпов, скорее всего, разволновавшийся от своего же успеха, чуть замешкался и промазал последним выстрелом. На заключительной стрельбе Эдуарду не поддался один «черный глазок», но это не помешало показать ему лучший результат в карьере. В призы Эдуард вряд ли бы попал: точная стрельба — не гарантия медали. Чтобы побеждать отлично подготовленных и мотивированных соперников, необходимо не только не промахиваться на рубежах, но и очень быстро бежать. Например, норвежец Йоханнес Бе, несмотря на два промаха, добрался до бронзовой медали за счет своей молниеносной скорости именно на лыжной трассе.

Пожалуй, Латыпов сейчас — единственный из нашей сборной, который более или менее удовлетворен своими результатами.

«Спасибо болельщикам, что поддерживают. Сегодня чувствовал себя тяжеловато, но борьбой доволен», — сказал он журналистам после гонки.

Седьмое место Эдуарда Латыпова в гонке преследования — пока, к сожалению, лучший результат сборной после четырех соревновательных дней.

Провал женской сборной

У наших женщин дела складываются еще печальнее. Лидер женской сборной Светлана Миронова в спринтерской гонке допустила шесть промахов и показала лишь 64-й результат. Таким образом, Миронова даже не смогла отобраться в гонку преследования. Выше 19 места наши женщины на чемпионате мира не поднимались. Вину за слабые результаты девушек на себя взял старший тренер женской команды Михаил Шашилов, но только кому от этого легче?

Впрочем, опускать руки еще рано. Через несколько дней в Поклюке пройдут две индивидуальные гонки и два масс-старта, которые при удачной стрельбе и ошибках соперников могут сложиться для российских биатлонистов и биатлонисток удачно. Также наша команда традиционно может рассчитывать на самые высокие места в женской и мужской эстафетах и в супермиксте.

Ранее биатлонист сборной Швейцарии Йоша Буркхальтер в интервью ФАН рассказал, почему восхищается российскими коллегами. Он вспомнил безупречную технику Антона Шипулина и признался, что следит за некоторыми биатлонистами из России.