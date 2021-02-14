В Крыму выставили на продажу базу отдыха на западном побережье

В Крыму выставили на продажу базу отдыха «Солнышко» в селе Оленевка на западном побережье полуострова. Это достаточно популярное среди туристов место, поскольку рядом находится мыс Тарханкут.

Как выяснил корреспондент ФАН, начальная цена лота — 19,6 млн рублей, шаг аукциона составляет почти миллион рублей — 982 тыс.

26 февраля будет завершен прием заявок на участие в аукционе, а 3 марта определят победителя. Общая площадь территории, на которой размещается база — 12 252 кв. м.

Пока, судя по информации, размещенной на официальном сайте торгов России, желающих купить базу нет.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в Распорядительной дирекции имущества Республики Крым, начальная минимальная стоимость объекта установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости имущества.

«Согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта торгов, физическое состояние основного фонда базы отдыха «Солнышко», расположенного в селе Оленевка, находится в удовлетворительном состоянии. Денежные средства, вырученные от продажи имущества базы отдыха «Солнышко», в соответствии с действующим законодательством будут перечислены в бюджет Республики Крым», — говорится в ответе на запрос ФАН.

Аукцион по продаже имущества базы отдыха «Солнышко» объявлен на основании постановления Госсовета Крыма от 18 декабря 2019 года «О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым» и распоряжения Совмина РК «О предоставлении согласия на отчуждение имущества Республики Крым» от 8 декабря 2020 года.

Отметим, Оленевка — излюбленное место дайверов, виндсерферов и кайтсерфингов, в том числе только начинающих, потому что в этом месте скалистый берег постоянно обдувается ветрами.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму начали строить гигантскую галерею объемных картин, по которым можно ходить.