Обмануть организм: читмил как новый прием в похудении

На просторах Сети фуд-блогеры и фитнес-тренеры активно рассказывают о новых методиках в сфере похудения. ФАН решил разобраться, что такое читмил, кто его придумал и что значит правильно нарушить диету.

Кто придумал читмил

Дословно читмил переводится с английского как «перехитрить» и «прием пищи». А вообще, это запланированное нарушение питания во время диеты.

Прием придумали бодибилдеры для того, чтобы при подготовке к соревнованиям у них было меньше срывов. По их предположению, если сознательно давать организму почувствовать расслабление и позволить ему в короткий промежуток времени немного вредной еды, то так будет проще соблюдать диету в остальные дни. Также читмил дает хорошую психологическую разгрузку, что в период самоограничений как нельзя кстати.

Правила читмила

Контролируемый срыв не может обойтись без определенных правил. Бодибилдеры придумали их, чтобы люди не понимали вседозволенность буквально и не объедались всем подряд.

Для читмила нужно подобрать подходящий день, это может быть выходной или праздник. Будет приятно, если ваш срыв совпадет с каким-то событием, когда не надо будет переживать, сколько вы съели с праздничного стола. Но планировать это стоит заранее.

Важное правило: при срыве можно есть все, но газированные напитки остаются под запретом.

Устраивать читмил нужно только до пяти вечера, чтобы все съеденные углеводы успели усвоиться до сна.

Читмил требует спокойной обстановки, не нужно торопиться и с жадностью набрасываться на еду. Есть лучше не спеша и маленькими кусочками.

Также не стоит ругать себя за этот день и наказывать сильным снижением калорий на следующий. Это часть диеты, так должно быть.

Варианты нарушения диеты

Существуют разные варианты нарушения диеты. Подобрать свою можно вместе с грамотным диетологом.

90/10. Это такой график, когда 90% времени человек соблюдает режим питания и норму калорий в день, а 10% оставляет на читмил. Каждый десятый день можно расслабиться и есть то, что не совсем полезно, но так хочется.

80/20. Такая стратегия предполагает разгрузку каждые четыре или пять дней. Она больше подходит тем, кто ведет активный образ жизни.

Чит-день. Спортсмены и люди, занимающиеся спортом четыре и более раз в неделю, могут позволять себе съесть что-то вредное каждый день. Но с этим нужно быть аккуратным и не переборщить.

Консультация с диетологом

Прежде чем решить, какой график вам подойдет, лучше поговорить с грамотным диетологом.

Известная певица Лолита Милявская, например, недавно заявила, что ест тортики и худеет благодаря своему доктору. Диетолог Маргарита Королева предположила, что врач, наблюдающий звезду, предложил ей попробовать читмил.