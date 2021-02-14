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Обмануть организм: читмил как новый прием в похудении

Обмануть организм: читмил как новый прием в похудении

На просторах Сети фуд-блогеры и фитнес-тренеры активно рассказывают о новых методиках в сфере похудения. ФАН решил разобраться, что такое читмил, кто его придумал и что значит правильно нарушить диету.

Кто придумал читмил

Обмануть организм: читмил как новый прием в похудении

Дословно читмил переводится с английского как «перехитрить» и «прием пищи». А вообще, это запланированное нарушение питания во время диеты.

Прием придумали бодибилдеры для того, чтобы при подготовке к соревнованиям у них было меньше срывов. По их предположению, если сознательно давать организму почувствовать расслабление и позволить ему в короткий промежуток времени немного вредной еды, то так будет проще соблюдать диету в остальные дни. Также читмил дает хорошую психологическую разгрузку, что в период самоограничений как нельзя кстати.

Правила читмила

Обмануть организм: читмил как новый прием в похудении

Контролируемый срыв не может обойтись без определенных правил. Бодибилдеры придумали их, чтобы люди не понимали вседозволенность буквально и не объедались всем подряд.

Для читмила нужно подобрать подходящий день, это может быть выходной или праздник. Будет приятно, если ваш срыв совпадет с каким-то событием, когда не надо будет переживать, сколько вы съели с праздничного стола. Но планировать это стоит заранее.

Важное правило: при срыве можно есть все, но газированные напитки остаются под запретом.

Обмануть организм: читмил как новый прием в похудении

Устраивать читмил нужно только до пяти вечера, чтобы все съеденные углеводы успели усвоиться до сна.

Читмил требует спокойной обстановки, не нужно торопиться и с жадностью набрасываться на еду. Есть лучше не спеша и маленькими кусочками.

Также не стоит ругать себя за этот день и наказывать сильным снижением калорий на следующий. Это часть диеты, так должно быть.

Варианты нарушения диеты

Обмануть организм: читмил как новый прием в похудении

Существуют разные варианты нарушения диеты. Подобрать свою можно вместе с грамотным диетологом.

90/10. Это такой график, когда 90% времени человек соблюдает режим питания и норму калорий в день, а 10% оставляет на читмил. Каждый десятый день можно расслабиться и есть то, что не совсем полезно, но так хочется.

80/20. Такая стратегия предполагает разгрузку каждые четыре или пять дней. Она больше подходит тем, кто ведет активный образ жизни.

Чит-день. Спортсмены и люди, занимающиеся спортом четыре и более раз в неделю, могут позволять себе съесть что-то вредное каждый день. Но с этим нужно быть аккуратным и не переборщить.

Консультация с диетологом

Обмануть организм: читмил как новый прием в похудении

Прежде чем решить, какой график вам подойдет, лучше поговорить с грамотным диетологом.

Известная певица Лолита Милявская, например, недавно заявила, что ест тортики и худеет благодаря своему доктору. Диетолог Маргарита Королева предположила, что врач, наблюдающий звезду, предложил ей попробовать читмил.

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