Аль-Фашага остается под охраной Вооруженных сил Судана вопреки заявлениям Эфиопии

Хартум, 14 февраля. Высокопоставленный военный чиновник Судана опроверг слухи о скором выводе войск с территории Аль-Фашаги, пишет Masr Al Arabia.

Накануне министр иностранных дел Эфиопии Дина Муфти заявил, что Хартум согласился на посредничество Южного Судана в разрешении конфликта между двумя государствами, а также на отведение вооруженных сил страны (СРС) из «оккупированной» приграничной зоны.

Военный чиновник, пожелавший остаться неназванным, в комментарии телеканалу Al-Sharq опроверг эти громкие заявления. По словам военнослужащего, Аддис-Абеба противоречит сама себе, особенно когда речь идет об отсутствии договоренностей.

«Эфиопской стороне необходимо сначала признать пограничные соглашения, подписанные с Хартумом, а затем рассказать об условиях, в которых живут их фермеры в районе Аль-Фашага, по праву принадлежащем республике», — считает он.

Речь идет о мирном договоре от 1902 года, заключенном между негусом Менеликом II и властями Англо-Египетского Судана. На его основании ирландский географ Чарльз Гвинн нарисовал карту с оговоренной границей между двумя странами.

В 1965 году представители Хартума и Аддис-Абебы вновь встретились для демаркации линии разграничения. В итоге два города и горный хребет отошли в пользу последних, а Судан получил полный контроль над спорными территориями. Соответствующие протоколы имеются в архиве республики.

В начале XXI века Эфиопия решила оспорить «искусственно нарисованную границу», отказавшись признавать ранее достигнутые соглашения. Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в истоках конфликта соседних государств.