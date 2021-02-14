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Взрыв произошел в доме в Венесуэле, пострадала женщина

Взрыв произошел в доме в Венесуэле, пострадала женщина

Баркисимето, 14 февраля. Мощный взрыв произошел в квартире, расположенной в районе Сукре города Баркисимето в венесуэльском штате Лара. Об этом сообщает портал El Pitazo.

Авария произошла 14 февраля в 07:00 утра в квартире, расположенной на первом этаже здания в районе Сукре. В результате взрыва квартира была поглощена пламенем в считанные минуты. Дом принадлежит 60-летней Хиселе Торрес, которая является единственной потерпевшей в результате происшествия.

Пожарная бригада муниципалитета Иррибарен прибыла на место происшествия и успешно погасила огонь. Тем не менее взрыв нанес огромный материальный ущерб дому, часть стен была полностью разрушена.

На данный момент власти не сообщили никаких деталей по поводу происшествия. По показаниям соседей, была ранена только одна женщина, владелица квартиры, которая находилась в доме одна. Торрес была доставлена в университетскую больницу имени Антонио Марии Пинеды.

Хотя пока не объявлена официальная причина взрыва, рассматриваются два сценария происшествия. По версии сотрудников служб безопасности, которые проводят экспертизу на месте, причиной могло стать действие самодельного взрывного устройства в одной из комнат.

Согласно другой версии людей, проживающих в районе Сукре, взрыв произошел из-за утечки газа. По словам соседей, в этом доме был дополнительный газовый баллон, который и взорвался. 

В этом районе Баркисимето бытовой газ хранится в баллонах, находящихся вне зданий. Из-за неполадок с этими газовыми баллонами многие жители используют дополнительный маленький газовый баллон внутри домов, что создает угрозу взрыва.

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