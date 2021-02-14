Взрыв произошел в доме в Венесуэле, пострадала женщина

Баркисимето, 14 февраля. Мощный взрыв произошел в квартире, расположенной в районе Сукре города Баркисимето в венесуэльском штате Лара. Об этом сообщает портал El Pitazo.

#Lara | Poco antes de las 7:00 am de este #14Feb se produjo una explosión y posterior incendio en un apartamento de la urbanización La Sucre. Reportan una persona herida y daños considerables al inmueble - vía @kerenperiodista fotos: cortesía vecinos https://t.co/OZ03Ou2Qv8 pic.twitter.com/24WtVAeECm — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 14, 2021

Авария произошла 14 февраля в 07:00 утра в квартире, расположенной на первом этаже здания в районе Сукре. В результате взрыва квартира была поглощена пламенем в считанные минуты. Дом принадлежит 60-летней Хиселе Торрес, которая является единственной потерпевшей в результате происшествия.

#Lara | Debido a una fuga de gas se produjo una explosión y posterior incendio en un apartamento de la Urb. La Sucre. Los @BomberosIrib sofocaron las llamas y trasladaron a la persona herida al Hospital Central - vía @kerenperiodista fotos: cortesía https://t.co/OZ03Ou2Qv8 pic.twitter.com/VZBm5wjv7Y — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 14, 2021

Пожарная бригада муниципалитета Иррибарен прибыла на место происшествия и успешно погасила огонь. Тем не менее взрыв нанес огромный материальный ущерб дому, часть стен была полностью разрушена.

На данный момент власти не сообщили никаких деталей по поводу происшествия. По показаниям соседей, была ранена только одна женщина, владелица квартиры, которая находилась в доме одна. Торрес была доставлена в университетскую больницу имени Антонио Марии Пинеды.

FOTOS | Explota bombona de gas dentro de apartamento de La Sucre en #Barquisimeto https://t.co/IQs6U03qsk #14Feb — Keren Torres Bravo (@kerenperiodista) February 14, 2021

Хотя пока не объявлена официальная причина взрыва, рассматриваются два сценария происшествия. По версии сотрудников служб безопасности, которые проводят экспертизу на месте, причиной могло стать действие самодельного взрывного устройства в одной из комнат.

Согласно другой версии людей, проживающих в районе Сукре, взрыв произошел из-за утечки газа. По словам соседей, в этом доме был дополнительный газовый баллон, который и взорвался.

В этом районе Баркисимето бытовой газ хранится в баллонах, находящихся вне зданий. Из-за неполадок с этими газовыми баллонами многие жители используют дополнительный маленький газовый баллон внутри домов, что создает угрозу взрыва.