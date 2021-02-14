В Боливии разбился грузовик с медицинским кислородом, два человека погибли

Потоси, 14 февраля. Грузовик, перевозивший кислород для аппаратов ИВЛ, разбился в боливийском департаменте Потоси. Два человека погибли в результате аварии, сообщает издание El Deber.

Глава местного отделения Национальной полиции Садид Авила заявил, что 13 февраля около 11:00 в районе Сьенегильяс на границе провинций Потоси и Тариха. Фургон Iveco, перевозивший из аргентинского города Тукуман в Кочамабу медицинский кислород для лечения больных COVID-19, упал в пропасть и взорвался.

Murieron dos argentinos que transportaban oxígeno medicinal en una ruta de Bolivia https://t.co/orLU5ndgCA pic.twitter.com/qBaPVOg3vK — Bolivia Prensa (@boliviaprensa) February 14, 2021

Двое граждан Аргентины, водитель и его сопровождающий, погибли на месте. Личности погибших не удается установить, поскольку взрыв уничтожил их тела и все документы. Правоохранительные органы Боливии ведут расследование причин трагедии.

24 декабря 2020 года в результате крушения пассажирского автобуса на шоссе Лос Андес между городами Оруро и Сукре погибли 12 человек, еще 26 получили ранения. По данным дорожной полиции Боливии, в 2019 году в автомобильных катастрофах погибли 1420 человек.