Общественная палата раскритиковала соцсети за удаление постов в поддержку ветерана

Западные социальные сети ведут политику двойных стандартов. Призывы с участием несовершеннолетних в несанкционированных митингах они не блокируют, а сообщения в поддержку ветерана Игната Артеменко, ранее оскорбленного блогером Алексеем Навальным, тщательно мониторят и удаляют. Первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич возмутился поведению интернет-платформ, написав об этом на своем Telegram-канале.

В социальных сетях распространился флешмоб, устроенный в поддержку ветерана Игната Артеменко, который проходит потерпевшим по делу против Навального о клевете. Участники флешмоба размещают фотографию Артеменко с надписью «Я/Мы Игнат» и хештегами #защитимветеранов и #ямыигнатартеменко. Через некоторое время Facebook и Instagram начали блокировать публикации с подобными тегами.

Уголовное дело о клевете против Алексея Навального завели летом 2020 года. Навальный опубликовал твит о ролике RT про поправки к Конституции РФ. Блогер назвал участников ролика, в котором также снялся ветеран Великой Отечественной войны Артеменко, холуями и предателями.

«Вчера только рассказал , что в социальных сетях запустили акцию в поддержку ветеранов. А сегодня западные площадки новых медиа включили цензуру и стали блокировать эти посты. Быстро они», — написал Малькевич.

Эксперт обвинил иностранные площадки в двойных стандартах. В пример он привел посты с призывами участвовать в митингах, сравнив их с текущими публикациями флешмоба, молниеносно набравшего популярность в Интернете.

«Все как мы любим. Чтобы удалить призывы к несанкционированным митингам, которые были направлены на несовершеннолетних, потребовалось провести «ожесточенный бой», соцсети не были готовы модерировать такого рода контент. Зато когда дело коснулось наших ветеранов, тут проблем с блокировкой не возникло. Неравнодушные россияне решили в противовес очередной навальновской лжи встать на защиту памяти о Великой Отечественной войне», — сокрушается он.

Кроме того, Малькевич рассказал, что его коллега, поддержавший идею, также столкнулся с западным запретом.

«Под «санкции» со стороны Facebook уже попал мой коллега, руководитель ЛенТВ24 Олег Черных. Его публикацию заблокировали «за нарушение норм и правил сообщества. Каких?!» — недоумевает журналист.

Ранее в Общественной палате объяснили введение цензуры в социальных сетях защитой граждан. Александр Малькевич объяснял, что контроль контента в социальных сетях — это не попрание свободы слова, а защита психики граждан.

С 1 февраля 2021 года в России начал действовать законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с запрещенным контентом. Согласно новому закону, популярные социальные сети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей, в обязательном порядке должны мониторить свой контент. Платформы обязаны удалять сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях протеста, блокировать экстремистский контент, а также убирать посты с нецензурной бранью.