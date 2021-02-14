В Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V»



Каракас, 14 февраля. Первая партия российской вакцины «Спутник V» против COVID-19 была доставлена в Венесуэлу. Об этом сообщил посол России в Боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Самолет Airbus 340 венесуэльской авиакомпании Línea Aérea Conviasa приземлился в Каракасе днем 13 февраля. Торжественную церемонию встречи самолета посетила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес и посол России Сергей Мелик-Багдасаров.

«Это результат продуктивной работы России и Венесуэлы по обеспечению вакциной венесуэльского народа. Для наших стран было принципиально важно осуществить первую поставку вакцины для того, чтобы приступить к реализации контракта, подписанного в декабре прошлого года», — заявил посол.

Он также отметил, в Венесуэлу были доставлены компоненты как первой, так и второй доз вакцины. Дипломат сказал, что дальнейшие поставки российского препарата будут организованы согласно «оговоренному сторонами графику, исходя из производственных и логистических возможностей».

Дельси Родригес поблагодарила Россию за «солидарность и сотрудничество» в борьбе с пандемией COVID-19.

«Это важный шаг к началу массовой и непрерывной вакцинации населения», —сказала вице-президент Венесуэлы.

Родригес отметила, что венесуэльские врачи и граждане из «наиболее уязвимых категорий» первыми получат вакцину «Спутник V».

Согласно действующим соглашениям, правительство Венесуэлы получит 10 миллионов доз российской вакцины. В испытаниях препарата в Боливарианской республике приняли участие две тысячи добровольцев, в том числе сын президента страны Николас Мадуро Герра. Сам глава государства заявил, что привьется вакциной, как только она пройдет все испытания и поступит в Венесуэлу.

#Nación | Hijo de Nicolás Maduro se vacunó con la Sputnik V (+video)https://t.co/lcVKXvlmXf — Diario Primicia (@DiarioPrimicia) December 12, 2020

Власти Боливии и Аргентины уже начали массовую кампанию по вакцинации населения с применением разработки института имени Гамалеи. Фармацевтические регуляторы Никарагуа, Сент-Винсента и Гренадин, Мексики и Парагвая зарегистрировали «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры на основании результатов клинических испытаний в России. В покупке российского препарата также заинтересованы правительства Гондураса, Панамы, Колумбии, Чили, Бразилии и Перу. В публикации авторитетного научного журнала The Lancet отмечается, что эффективность «Спутника V» составляет 91,6%.

С начала пандемии в Венесуэле было официально зарегистрировано 133 тысячи случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, из них 1 273 летальных.