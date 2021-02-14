В Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V»

Каракас, 14 февраля. Первая партия российской вакцины «Спутник V» против COVID-19 была доставлена в Венесуэлу. Об этом сообщил посол России в Боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.
???????????????????? #Venezuela recibió el primer cargamento de la vacuna rusa @sputnikvaccine.— Cancillería Rusia ???????? (@mae_rusia) February 13, 2021
Estas 1⃣0⃣0⃣ mil dosis de la #SputnikV permitirán iniciar la inmunización de los venezolanos contra el #COVID19.
Seguiremos cooperando.#RusiaVenezuela #UnidosContraElCovid #SputnikVParaLaVida pic.twitter.com/wrZoB1VgGj
Самолет Airbus 340 венесуэльской авиакомпании Línea Aérea Conviasa приземлился в Каракасе днем 13 февраля. Торжественную церемонию встречи самолета посетила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес и посол России Сергей Мелик-Багдасаров.
«Это результат продуктивной работы России и Венесуэлы по обеспечению вакциной венесуэльского народа. Для наших стран было принципиально важно осуществить первую поставку вакцины для того, чтобы приступить к реализации контракта, подписанного в декабре прошлого года», — заявил посол.
URGENTE | Llega a #Venezuela la @sputnikvaccine para vacunación masiva. @actualidadRT. pic.twitter.com/iAD0uUAZHE— Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) February 13, 2021
Он также отметил, в Венесуэлу были доставлены компоненты как первой, так и второй доз вакцины. Дипломат сказал, что дальнейшие поставки российского препарата будут организованы согласно «оговоренному сторонами графику, исходя из производственных и логистических возможностей».
Дельси Родригес поблагодарила Россию за «солидарность и сотрудничество» в борьбе с пандемией COVID-19.
«Это важный шаг к началу массовой и непрерывной вакцинации населения», —сказала вице-президент Венесуэлы.
Родригес отметила, что венесуэльские врачи и граждане из «наиболее уязвимых категорий» первыми получат вакцину «Спутник V».
Согласно действующим соглашениям, правительство Венесуэлы получит 10 миллионов доз российской вакцины. В испытаниях препарата в Боливарианской республике приняли участие две тысячи добровольцев, в том числе сын президента страны Николас Мадуро Герра. Сам глава государства заявил, что привьется вакциной, как только она пройдет все испытания и поступит в Венесуэлу.
#Nación | Hijo de Nicolás Maduro se vacunó con la Sputnik V (+video)https://t.co/lcVKXvlmXf— Diario Primicia (@DiarioPrimicia) December 12, 2020
Власти Боливии и Аргентины уже начали массовую кампанию по вакцинации населения с применением разработки института имени Гамалеи. Фармацевтические регуляторы Никарагуа, Сент-Винсента и Гренадин, Мексики и Парагвая зарегистрировали «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры на основании результатов клинических испытаний в России. В покупке российского препарата также заинтересованы правительства Гондураса, Панамы, Колумбии, Чили, Бразилии и Перу. В публикации авторитетного научного журнала The Lancet отмечается, что эффективность «Спутника V» составляет 91,6%.
С начала пандемии в Венесуэле было официально зарегистрировано 133 тысячи случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, из них 1 273 летальных.