Хартумский НПЗ возобновляет работу спустя шесть лет простоя

Хартум, 14 февраля. Нефтеперерабатывающий завод возобновит работу в Судане в ближайшие дни, пишет издание Sudan Akhbar.

Заместитель министра энергетики и горнодобывающей промышленности страны Хамед Сулейман заявил, что предприятие не функционировало с 2015 года. На его ремонт и модернизацию пришлось потратить более 50 миллионов долларов.

Благодаря оперативной работе специалистов нефтеперерабатывающий завод возобновит производство в ближайшие пару дней. По оценке аналитиков, первый выпуск продукции ожидается в середине марта.

До остановки НПЗ покрывало более 60% отечественной обработки нефтепродуктов. На выходе власти Хартума получали около 48% бензина и 50% газа для внутреннего потребления. Остальное восполнялось за счет импорта.

Эксперт электроэнергетической отрасли Хайри Абдель Рахман уточнил, что задержка с обслуживанием нефтеперерабатывающего завода вызвана обстоятельствами, не зависящими от руководства и сотрудников предприятия.

«Специалисты заслуживают признания за их усилия по возобновлению работы НПЗ, несмотря на технические проблемы, с которыми они столкнулись», — подытожил он.

Москва и Хартум с 2018 года ведут переговоры о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода на территории республики. Предположительно, он будет снабжать топливом все восточную Африку.

Еще одним совместным проектом России и Судана является возведение военно-морской базы на побережье Красного моря. Об этом подробно рассказал автор Telegram-канала «Рыбарь» специально для Федерального агентства новостей.