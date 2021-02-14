Блогеры русскоязычного YouTube: самые первые и самые популярные

Видеохостингу YouTube сегодня исполнилось 16 лет. В 2005 году 14 февраля Чад Херли, Стив Чен и Джавид Карим зарегистрировали домен, ставший в будущем вторым по популярности сайтом в мире.

Именно YouTube стал стартовой площадкой для развития такого направления, как видеоблогинг. Пользователи, снимающие себя на камеру и выкладывающие видеоролики в Сеть, стали интересны зрителям. Выпуски ждали, обсуждали, оценивали. Авторы стали собирать просмотры, лайки, начали зарабатывать на блогах.

ФАН выяснил, когда появились блогеры на YouTube в России, кто первым разбогател благодаря своим видеороликам и сколько подписчиков у самого крупного российского канала.

Первое видео на российском YouTube

В 2007 году появилась российская версия видеохолдинга. Открылась она немного странным музыкальным клипом певца Петра Налича на песню Guitar. На сегодняшний день у ролика более восьми миллионов просмотров.

Сам канал «Музыкальный коллектив Петра Налича» насчитывает чуть больше десяти тысяч подписчиков, но и создавался он не с целью стать популярным. Клип лишь помог Наличу в продвижении карьеры, и довольно успешно: музыканта выбрали в качестве участника на Евровидение — 2010 в Осло.

Противостояние YouTube и телевидения

Когда появились видеоролики первых русских блогеров, таких как Стас Давыдов, Maddyson, Максим Голополосов, Руслан Усачев, на YouTube пожаловали инвесторы и продюсеры.

Одним из первых творческих YouTube-объединений стал проект «Спасибо, Ева». В качестве альтернативы было создано объединение Caramba TV, тесно связанное с телекомпанией ВГТРК. В то время блогеры верили в силу телевидения и мечтали попасть туда. Никто особо не переживал по поводу просмотров и лайков. Но зрителю понравились юмористические короткие ролики, да еще и без рекламы, поэтому началось противостояние телевидения и новой площадки YouTube.

Жанр вирусного видео

Рубрика «олды вспомнят». Макс +100500 и Стас Давыдов с канала «This is хорошо» долго боролись за первенство по подписчикам и просмотрам. Все, чем они занимались — комментировали попавшие к ним на обзор смешные видео разной тематики. Ребята быстро набрали миллионы зрителей и стали популярны среди молодежи.

Рома Желудь

В возрасте 14 лет Игнат Керимов загрузил свое первое видео на YouTube. Юный блогер взял псевдоним Рома Желудь и быстро набрал популярность благодаря миловидной внешности и харизме. До 2012 года он был одним из самых богатых блогеров на русскоязычной площадке. Ежемесячный гонорар юноши составлял около 1000 долларов в месяц. Заработав популярность на YouTube, уже взрослый Рома Желудь ушел в другую сферу, а блог оставил для души.

Ивангай

Украинский блогер завоевал любовь российских зрителей благодаря грамотно продуманному контенту: он был нацелен на молодую аудиторию от 10 до 18 лет. Спустя буквально несколько месяцев канал EeOneGuy набрал несколько миллионов подписчиков, а затем и вовсе занял первое место в рейтинге российских YouTube-каналов. На данный момент аудитория Ивана Рудковского насчитывает больше 17 миллионов человек, хотя сам блогер больше не снимает юмористические видео, а ушел в музыкальное направление.

Детский контент

Параллельно Ивангаю и ему подобным ребятам на русском YouTube стали набирать популярность видео на детскую тематику. Родители создавали для своих чад отдельный канал и продвигали его: снимали обзоры на игрушки, пранки, розыгрыши, распаковки подарков. Канал Kids Diana Show сейчас занимает первое место среди всех русскоязычных каналов и насчитывает более 74 миллионов подписчиков.

YouTube сегодня

В 2015 году на российский YouTube пришел более серьезный контент: опросы, интервью, разоблачения, социальные эксперименты. Площадка постепенно переняла функции телевидения, во многом его заменив. Сегодня YouTube имеет огромное разнообразие направлений: от бьюти-блогов до документальных фильмов и громких расследований.

По итогам 2020 года в России YouTube смотрят 77% населения. Большинство выбирают развлекательный контент. Согласно подсчетам журнала Forbes, в топ-5 самых доходных каналов 2020 года вошли: LABELCOM, Wylsacom, «Чикен Карри», «вДудь» и «Лапенко».

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