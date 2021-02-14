Эксперт рассказал о нарушениях прав инвалидов из Кургана, которые живут в 9 кв. м

После выхода программы Первого канала «Мужское/Женское» про семью Злоказовых из Кургана в Сети стали обсуждать их непростую ситуацию — супружеская пара с ребенком вынуждена ютиться в одной комнате коммунальной квартиры.

В семье три человека: оба родителя — инвалиды, у них есть несовершеннолетний сын. Мать ребенка уже давно прикована к постели и не может самостоятельно передвигаться.

Помимо того, что они пожаловались на соседку, которая выживает их из квартиры, их жилая площадь на троих составляет около девяти квадратных метров.

Корреспондент ФАН узнал у члена комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константина Крохина о возможных нарушениях прав семьи Злоказовых. Эксперт также рассказал, какое жилье положено людям с инвалидностью.

«Там явные нарушения — к гадалке не ходи. По закону им должны были дать по 18 квадратных метров на каждого, поскольку у обоих есть инвалидность. В феврале Конституционный суд РФ выдал решение, в котором говорится, что им обязаны выделить 10 кв. м на опекуна, поскольку женщина — инвалид первой группы с детства», — рассказал Константин Крохин.

Он подчеркнул, что в данной ситуации довольно серьезно нарушены права людей с инвалидностью.