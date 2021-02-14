Работа началась: Дональд Трамп пообещал сделать Америку великой

Бывший президент США Дональд Трамп поблагодарил своих адвокатов за плодотворную и эффективную работу, а также выразил почтение сенаторам, проголосовавшим против исторического импичмента. Обвинение не поддержали 43 сенатора, этого хватило для оправдательного приговора. Трампа, прежде не делавшего никаких заявлений во время процесса импичмента, похоже, окончательное решение воодушевило.

«Я хочу поблагодарить мою команду преданных своему делу юристов и других людей за их неустанную работу по отстаиванию справедливости и защите истины. Моя глубочайшая благодарность — всем сенаторам и членам Конгресса Соединенных Штатов, которые с гордостью отстаивали Конституцию США и священные правовые принципы, лежащие в основе нашей страны», — сказал Трамп.

Экс-лидер Соединенных Штатов отметил, что «этот случай стал еще одним этапом величайшей охоты на ведьм в истории государства».

«Ни один президент никогда не проходил через подобное. Наши оппоненты не могут забыть почти 75 миллионов человек, проголосовавших за нас всего несколько месяцев назад», — цитирует Трампа Fox News.

Республиканец также обмолвился насчет своего политического будущего. Трамп заверил, что его работа, которая «сделает Америку великой страной», только началась. Он отметил, что в ближайшие месяцы поделится новыми планами.

«Я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного совместного путешествия, чтобы достичь американского величия для всего нашего народа. Никогда еще не было ничего подобного!» — заявил Трамп.

Второй импичмент Дональда Трампа был спровоцирован беспорядками в Капитолии США 6 января.

Адвокаты Трампа признавались, что демократы прибегнули к импичменту экс-главы именно для того, чтобы устранить сильного конкурента на следующих президентских выборах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о неподобающем поведении американских сенаторов на заседании по процессу импичмента Дональда Трампа. Во время слушаний они рисовали каракули на листочках, хихикали, нетерпеливо постукивали пальцами, задирали ноги вверх и даже дремали. В общем, вели себя словно избалованные и дурашливые учащиеся средней школы.