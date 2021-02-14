Алжир отказался участвовать с Израилем в Парламентской ассамблее Средиземноморья

Алжир, 14 февраля. Парламентская делегация североафриканского государства отказалась от участия в международной конференции PAM, пишет Anadolu Agency.

По словам депутата Аммара Мусса, причиной их ухода посреди мероприятия стало появление Израиля. Другие участники форума с пониманием отнеслись к такому решению.

Парламентская ассамблея Средиземноморья (PAM) стартовала во вторник в формате видеоконференции. Первый день делегаты посвятили обсуждению стратегических целей по созданию наилучшей политической, социальной и культурной среды для граждан Европы и арабских стран.

«Стороны также рассмотрели способы оживления экономической активности, преодоления последствий коронавируса и справедливого распределения вакцин против COVID-19», — заявил Мусса.

Во второй день в списке участников заседания произошли изменения. К беседе подключился представитель Израиля Микки Леви — депутат Кнессета и бывший заместитель министра финансов страны.

Алжирский парламентарий проинформировал вышестоящее руководство, после чего получил приказ отказаться от участия в мероприятии. Мусса объяснил организаторам РАМ уход делегации и отключился от видеосвязи.

Причины отказа

Причиной отказа от участия в международной конференции является нежелание североафриканского государства налаживать отношения с Израилем.

В начале января десятки дипломатов внесли в парламент законопроект, направленный на криминализацию связей с Тель-Авивом. Автором документа, под которым подписались более 50 политиков, является член Движения за общество мира (крупнейшей исламской партии в стране — прим. ФАН) Юсеф Аджисса.

Его мнение поддерживает президент Абдельмаджид Теббун. Он отказался налаживать отношения с Израилем, назвав палестинский вопрос «священным» для алжирского народа.

В настоящий момент законопроект еще не утвержден. Для этого необходимо собрать две трети голосов в парламенте.

Авраамский договор

Арабские страны на протяжении десятилетий отказывались налаживать отношения с Израилем из-за конфликта с Палестиной. Исключением являются Египет и Иордания, заключившие соглашение с Тель-Авивом в 1979 и 1994 годах соответственно.

Кардинальные изменения начались в 2020 году. За последние пару месяцев сразу четыре державы приняли решение возобновить диалог с еврейским государством: ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко. Здесь не обошлось без участия США под руководством президента Дональда Трампа.

Первыми на такой шаг пошли власти Абу-Даби, подписавшие мирное соглашение с Израилем, также известное как Авраамский договор. В тот же день аналогичный документ приняла Манама. Хартум и Рабат решились на это только в октябре и декабре минувшего года.

Каждая из четырех стран получила свою выгоду от возобновления дипотношений с Тель-Авивом.

ОАЭ и Бахрейн подписали мирное соглашение в обмен на отказ еврейского государства аннексировать часть Западного берега. Судан исключили из американского списка спонсоров терроризма, а Марокко получило признание суверенитета королевства над спорными территориями Западной Сахары со стороны Израиля и Вашингтона.

Участие США

В последние месяцы президентского срока Дональда Трампа несколько арабских стран наладили дипломатические отношения с Тель-Авивом, однако после победы Джо Байдена на выборах эти темпы резко снизились.

Одним из немногих действий администрации Байдена в североафриканском регионе стал пресс-релиз Белого дома, подтверждающий приверженность президента США ранее достигнутым Трампом договоренностям, но дальнейшего развития не произошло.

В настоящий момент американский лидер переключил внимание внешней политики Штатов с Израиля на другие страны Ближнего Востока в рамках своих предвыборных обещаний.

Алжир против

Несмотря на активную работу Штатов с арабскими странами при Трампе, власти североафриканского государства так и не поддались порыву Авраамского договора и не стали налаживать дипломатические отношения с Израилем. Уход алжирской делегации посреди международной конференции РАМ является тому подтверждением.

Не исключено, что Израилю необходимо поторопиться, иначе законопроект о криминализации отношений примут в парламенте Алжира, и двери для еврейского государства там раз и навсегда закроются.

На помощь США рассчитывать не приходится. Администрация Байдена не стала отвергать достижения Трампа в этом вопросе, но и не развивает ситуацию. Очевидно, что североафриканский регион не является приоритетным направлением Вашингтона при нынешней власти.