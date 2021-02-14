Соперник российских биатлонистов объяснил неудачи нашей сборной

Сегодня, 14 февраля, в словенской Поклюке четвертый соревновательный день чемпионата мира по биатлону. Мужчины и женщины выявляют лучших в гонках преследования. Пока дела у российских биатлонистов складываются не очень хорошо. Наши спортсмены остались без медалей в смешанной эстафете и в двух индивидуальных гонках. Соперники, увы, выглядят более предпочтительно, но выровнять ситуацию время еще есть.

Биатлонист сборной Швейцарии Йоша Буркхальтер в комментарии ФАН объяснил, почему российский биатлон в последние годы сдал позиции на международной арене.

«На это есть две причины. Во-первых, в последние годы в биатлоне можно наблюдать большой бум. Даже небольшие страны, в которых этот вид спорта был не особо популярен, достигли значительных успехов. Уровень соперников на чемпионате мира вырос. Во-вторых, российские спортсмены последние пару лет испытывают колоссальное давление со стороны мирового сообщества, это сказывается на работе», — объяснил он.

Буркхальтер также назвал главного фаворита чемпионата мира. По его мнению, норвежец Йоханнес Бе может победить в оставшихся гонках.

«Йоханнес Бе в данное время является самым сильным биатлонистом в мире. Он главный претендент на победу в каждой гонке. Любой другой спортсмен, желающий победить, прежде всего должен обогнать Йоханнеса», — отметил швейцарец.

В заключение Йоша рассказал о своей мечте завоевать золотые медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Я хочу побеждать на крупных соревнованиях: на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В 2025 году мировое первенство примет швейцарский Ленцерхайде. Победить там — главная цель для меня и моих товарищей по команде», — сказал спортсмен.

54-е мировое первенство по биатлону стартовало 10 февраля в Поклюке в Словении. В мировом первенстве принимают участие более 300 лучших биатлонистов планеты из 38 стран. За девять соревновательных дней спортсмены разыграют медали в 12 гонках у мужчин и женщин. Напомним, Поклюка уже принимала чемпионат мира по этому виду спорта 20 лет назад. Тогда сборная России в последний раз выиграла общекомандный медальный зачет.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что российские поклонники биатлона разочаровались в Норвегии и поблагодарили Международный союз биатлонистов.