Гвардия Мексики перехватила полную мигрантов фуру на пути в США

Монтеррей, 14 февраля. Гвардия мексиканского штата Нуэво-Леон задержала фуру, в прицепе которой ютились более ста беженцев из Центральной Америки. Все они пытались попасть в США, так как Джо Байден обещал убежище десяткам тысяч нелегалов. Об этом сообщает El Universo.

Фура с беженцами

Днем 13 февраля отряд Национальной гвардии Мексики задержал фуру во время патрулирования в муниципалитете Браво штата Нуэво-Леон на севере страны. В кабине грузовика сотрудники гвардии обнаружили пятерых нелегалов без документов, а после проверки прицепа правоохранители насчитали еще 103 беженцев из стран Центральной Америки.

«Подходя к прицепу сотрудники услышали удары, поэтому они попросили водителя осмотреть груз. Открыв двери, они насчитали более ста граждан государств Центральной Америки без документов, подтверждающих их законное пребывание в стране», — говорится в пресс-релизе гвардии.

México: interceptan un camión con 108 migrantes hacinados que se dirigían a Estados Unidos-La Guardia Nacional de México informó que interceptó a los migrantes centroamericanos en el estado de Nuevo León, norte del país, mientras se dirigían hacia Estados Unidos pic.twitter.com/E2nSwVVQ97 — Noticias En 280 Caracteres (@Noticias280) February 14, 2021

В настоящее время нелегальные мигранты находятся в центре временного содержания Мексиканского института миграции (INM). По информации местных властей, все задержанные нелегалы пытались попасть в США.

Открытые двери для новых избирателей

Всего за день до задержания группы мигрантов президент Джозеф Байден объявил, что с 19 февраля американские пограничные службы начнут постепенно пропускать в США десятки тысяч граждан Мексики, желающих получить статус беженцев. Администрация Белого дома заявила, что на следующей неделе начнется рассмотрение около 25 тысяч заявок о прошении убежища.

Today we announced a process to address individuals in Mexico with active Migrant Protection Protocol (MPP) Cases: https://t.co/hYFWrCa2Ed. This is another step in our phased strategy to reform the nation’s immigration system. #MPP #ImmigrationReform — Homeland Security (@DHSgov) February 13, 2021

Правительство США называет эту меру первым шагом в «восстановлении безопасной, упорядоченной и гуманной иммиграционной системы». Подобное решение ознаменовало полный отказ от «Протокола о защите мигрантов», подписанного экс-президентом Дональдом Трампом в 2019 году. В соответствии с данным протоколом десятки тысяч беженцев были вынуждены по несколько месяцев ожидать решения об убежище на территории Мексики.

Теперь они смогут дожидаться судебного решения об одобрении статуса беженцев на территории Соединенных Штатов. Для этого мигранты должны будут зарегистрироваться на сайте или по телефону горячей линии и пройти тест на COVID-19.

Им более не придется находиться в центрах временного содержания в Техасе, условия в которых правозащитные организации неоднократно называли бесчеловечными. Однако администрация Джо Байдена планирует отслеживать передвижение выходцев из Центральной Америки по территории США. В качестве одной из приоритетных мер называется принудительный мониторинг с помощью GPS браслетов на ногах иммигрантов.

Администрация Байдена также заявила, что на территорию США в первую очередь попадут беженцы, которые ранее были депортированы правительством Дональда Трампа или провели долгое время в ожидании на границе. Со следующей недели американская погранично-таможенная служба начнет пропускать по 300 человек в день на двух неназванных контрольно-пропускных пунктах на границе с Мексикой.

«Они (иммигранты) не должны приближаться к границе, пока им не будет указано», — приводит заявление официальных лиц в Вашингтоне France 24.

Мексика предупреждает

Президент Мексики Антонио Лопес Обрадор положительно оценил решение Белого дома. Он заявил, что «присутствие мигрантов в качестве рабочих жизненно важно для американской экономики». Мексиканский президент также выразил желание обсудить с Джо Байденом программу рабочих виз для граждан Мексики и других стран Центральной Америки.

El presidente López Obrador alertó que la política migratoria de Estados Unidos no ha cambiado aún y tardará un tiempo en implementarse la reforma migratoria de Joe Biden.



Pidió a migrantes no dejarse engañar por traficantes de personas https://t.co/vao822Yigg — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 11, 2021

Тем не менее Лопес Обрадор попросил мигрантов, стремящихся к американской мечте, не осаждать границу с США, напомнив про выборочный характер приема беженцев в США. Он также заявил, что официальные наземные границы Мексики с Гватемалой и Белизом остаются закрытыми в связи с пандемией COVID-19.

Опасный путь

15 января тысячи беженцев из Гондураса с боем взяли контрольно-пропускные пункты и устремились в сторону США. Спустя несколько дней караван из девяти тысяч нелегалов был разделен усилиями полиции и армии Гватемалы при поддержке американских властей. После столкновений с применением слезоточивого газа большая часть мигрантов была депортирована на родину, однако отдельным немногочисленным группам удалось добраться до границы с Мексикой.

24 января на границе штатов Тамаулипас и Нуэво-Леон были обнаружены несколько сожжённых автомобилей, в которых находились останки 19 человек. По информации мексиканских властей, тела могли принадлежать гражданам одной из стран Центральной Америки, которые пытались переправиться в США.