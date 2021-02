Гвардия Мексики перехватила полную мигрантов фуру на пути в США

Монтеррей, 14 февраля. Гвардия мексиканского штата Нуэво-Леон задержала фуру, в прицепе которой ютились более ста беженцев из Центральной Америки. Все они пытались попасть в США, так как Джо Байден обещал убежище десяткам тысяч нелегалов. Об этом сообщает El Universo.

Днем 13 февраля отряд Национальной гвардии Мексики задержал фуру во время патрулирования в муниципалитете Браво штата Нуэво-Леон на севере страны. В кабине грузовика сотрудники гвардии обнаружили пятерых нелегалов без документов, а после проверки прицепа правоохранители насчитали еще 103 беженцев из стран Центральной Америки.

В настоящее время нелегальные мигранты находятся в центре временного содержания Мексиканского института миграции (INM). По информации местных властей, все задержанные нелегалы пытались попасть в США.

Всего за день до задержания группы мигрантов президент Джозеф Байден объявил, что с 19 февраля американские пограничные службы начнут постепенно пропускать в США десятки тысяч граждан Мексики, желающих получить статус беженцев. Администрация Белого дома заявила, что на следующей неделе начнется рассмотрение около 25 тысяч заявок о прошении убежища.

Today we announced a process to address individuals in Mexico with active Migrant Protection Protocol (MPP) Cases: https://t.co/hYFWrCa2Ed. This is another step in our phased strategy to reform the nation’s immigration system. #MPP #ImmigrationReform