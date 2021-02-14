Психолог объяснила, почему некоторые женщины имитируют беременность

Несколько дней назад в Интернете появилась новость о том, как женщина из Дагестана соврала мужу о беременности. После того как прошли лживые роды, она заявила мужу о смерти двух новорожденных малышей. Когда он приехал их хоронить, то увидел в могиле вместо детей пластмассовых кукол.

Девушка призналась, что солгала мужу, чтобы удержать его и сохранить отношения. Самовнушение помогло ей реально вырастить живот, а также она рассказала, что чувствовала шевеления несуществующих детей в области живота.

ФАН узнал у психолога Марианны Абравитовой, что может подтолкнуть женщину к такому поступку и какие последствия вытекают из этого.

«Мнимая беременность — это психиатрический диагноз. У женщины изначально было психическое расстройство, потому что на ровном месте такое самовнушение не может заставить вырастить живот и тем более чувствовать шевеление ребенка», — объяснила психолог.

Но есть женщины, которые имитируют беременность сознательно и прибегают к некоторым манипуляциям, что происходит вовсе не из-за травмированной психики. Эти два случая необходимо разделять, отмечает собеседница ФАН.

«Термин «мнимая беременность» известен уже столетия. Это не уникальный случай, такое бывает часто: женщина так сильно верит в свою беременность, что начинает расти живот. Потом она может даже почувствовать схватки», — рассказала Абравитова.

Психолог объяснила, что некоторые женщины притворяются беременными с целью удержать своих мужчин. Они рассчитывают на порядочность избранников и надеются на брак по причине беременности.