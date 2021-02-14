Жара, нищета и жуткие ущелья: ветераны из Крыма делятся воспоминаниями об Афганистане

15 февраля исполняется 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Советская армия в той войне потеряла около 15 тысяч человек.

Через войну прошли тысячи крымчан

Через Афганистан прошло более пяти тысяч крымчан. Из них 169 человек погибли, трое пропали без вести, 187 — стали инвалидами.

«Трое крымчан удостоены звания Героя Советского Союза, 24 — награждены орденом Красного Знамени, 426 — орденом Красной Звезды, 473 — медалью «За отвагу», 327 — медалью «За боевые заслуги». В настоящее время в Крыму насчитывается чуть более 600 ветеранов той страшной войны», — рассказали в Совете Крымского республиканского союза ветеранов.

В Крыму и Севастополе захоронены 170 погибших бойцов. В память о них на полуострове возвели 12 памятников и памятных знаков, установили более 25 именных памятных досок.

Герои Совестного Союза

Трое крымчан получили звание Героя Советского Союза — уроженец города Евпатории маршал Сергей Соколов, а также майоры Александр Богданов и Вячеслав Гайнутдинов, майоры удостоены звания посмертно.

«Я к войне был готов с девяти лет, с поступления в Суворовское училище, где проучился восемь лет, — рассказывает полковник Николай Харахорин. — Самым страшным был первый бой. Как пули свистят, я уже слышал на Дальнем Востоке, это было привычно, но там, в Афганистане, все было как-то необычно, было очень страшно за людей. Мирное время, а погибают молодые парни».

За смелость и отвагу в Афганской войне Николай Харахорин получил орден Красной Звезды и орден Красного Знамени. Чуть позже к ним присоединился и мирный орден — «Знак Почета» за выполнение заданий по уборке урожая в 1973 году.

«Впечатление было, что попал в далекое прошлое. Многие афганцы были обуты в обрезки от покрышек, примотанных к ногам веревками. Старые дома, женщины в парандже. Несмотря на это, в магазинах продавалась современнейшая техника, швейцарские часы, — делится с ФАН воспоминаниями ветеран Афганской войны Юрий Щербинский. — Было страшно моментами, когда въезжаешь в ущелье, вокруг — отвесные стены с дырками. Кто знает, что может произойти. Но это была моя работа, нас этому учили».

Юрий Щербинский окончил Суворовское училище в Киеве, потом — Полтавское высшее зенитное ракетное командное Краснознаменное училище имени генерала армии Ватутина Н. Ф. За Афганистан получил орден Красной Звезды.

Легендарная 9-я рота

В Раздольненском районе Крыма проживает ветеран легендарной 9-й роты Иван Бабенко.

Широкую известность получил бой у высоты 3234, когда в течение двух с половиной суток 39 наших солдат сдерживали натиск нескольких сотен душманов из отряда «Черные аисты». В той битве особая роль была у командира группы корректировки Ивана Бабенко, вызвавшего огонь на себя.

Особую миссию нес в Афганистане Николай Никитюк, который строил там железную дорогу, железнодорожную станцию, бомбовые склады. Он пробыл в Афганистане 3 года — с 1984 по 1987 год.

«Ветеранов-афганцев теперь уж осталось немного. Годы в Афганистане — большая нагрузка для здоровья: пустыня, жара, ветер. Месяцами температура воздуха — от 40 до 50 градусов выше ноля. Практически все потом болели. Мало кого осталось», — говорит он.

Война в Афганистане стала испытанием и для многих женщин, чьи мужья не вернулись домой. Симферополец Игорь Сулима был призван в Афганистан советником, принимал участие в подготовке и проведении боевых операций.

В январе 1988 года он погиб в бою. Его вдова Лариса Сулима осталась одна с двумя детьми, которым было 1,5 года и пять лет. Это были очень тяжелые годы для семьи, но все обошлось — дети выросли, у них все сложилось, говорит вдова. Игорь Сулима был награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени и другими наградами.

Для советских людей Афганская война продолжалась 2238 дней. Первых наших солдат забросили в Афганистан в конце 1979 года, через десять лет выжженная земля отпустила последнего советского воина.