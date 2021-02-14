В Ялте пытаются спасти от сноса старинную усадьбу в центре города

В Ялте пытаются вернуть усадьбе Меллер-Закомельских статус объекта культурного наследия регионального значения. С просьбой не допустить ее сноса к главе Крыма обратилась администрация курортной столицы полуострова.

Как выяснилось, все здания и сооружения, находящиеся на данной территории (ул. Чехова, 26, сегодня это санаторий «Киев»), не состоят на учете в качестве объектов культурного наследия, так как из реестра их вывели еще при Украине примерно в 2010 году.

Накануне в усадьбе побывала мэр города Янина Павленко. Видео и фотоотчет о визите она разместила на своей странице в Facebook.

Она выразила надежду, что усадьбу внесут в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

«Объективности ради должна сказать, что закулисье не такое воздушно-кружевное и красивое, как фасад. Грунтовые воды разрушают фундамент, здание признано аварийным», — написала мэр города.

Она подчеркнула, что возвращение зданию статуса объекта охраны культурного наследия спасет имение от сноса. Сейчас нужно дождаться решения по статусу усадьбы.

«Такие шедевры нужно сохранить, как в Италии и Франции. Антикварные здания [там] сохранены и успешно сочетаются с современными строениями!» — написала в комментариях пользователь с ником Nata Tre.

Ранее жители Ялты обратились к властям города с опасениями, что на территории усадьбы вскоре может появиться новая многоэтажка, а старинный дом барона Меллер-Закомельского пойдет под снос.

По данным историков, усадьба была построена в 70-е годы XIX века, имение считалось одним из самых красивых зданий Ялты.

А 1 февраля 2021 года арендаторы здания получили письмо с требованием освободить помещение в течение двух недель в связи со сносом усадьбы и дальнейшей застройкой данной территории. Они обратились в администрацию Ялты с просьбой не допустить уничтожения имения и исторического облика города.