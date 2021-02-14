Никита Борисоглебский: Не хочу быть плохим дирижером, буду лучше достойным скрипачом

Блистательному скрипачу Никите Борисоглебскому — 35 лет. В столь молодом возрасте он успел достичь творческих высот, которым могут позавидовать патриархи музыкальной сцены.

Судите сами: Борисоглебский выступает с концертами уже четверть века, получив звание заслуженного артиста России в тридцать с небольшим лет. Уважительное обращение по имени-отчеству не вызывает у Никиты Аркадьевича отторжения — в отличие от адресованного ему прозвища «русский Паганини».

Музыкант, которому претят штампы, дал интервью ФАН.

Нынешние ребята не боятся камер

— На телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик-2020» вы заседали в жюри. Участие в этом проекте с миллионной аудиторией стало для вас полезным опытом?

— Мне приходилось ранее сидеть в жюри музыкальных конкурсов, но «Щелкунчик» — это иная история. Она изначально задумана как шоу, где акцент делается на зрелищности, где приветствуются красивые кадры, выигрышный ракурс участников проекта, артистичность ребят, безусловно обладающих хорошим уровнем профессиональной подготовки.

Принимая приглашение стать членом жюри конкурса «Щелкунчик», я изначально понимал правила игры. В период пандемии очень много культурных мероприятий проходят в формате онлайн с привлечением телевидения, поэтому я считаю не зазорным участвовать в таких проектах. Тем более, конкурс «Щелкунчик» доказал свою состоятельность, ведь проводился он уже в 21-й раз.

— Профессиональную состоятельность финалистам придется еще подтверждать, несмотря на победу?

— Все участники телевизионных конкурсов по определению становятся популярными артистами в один миг. Минута славы — это, между тем, тяжелое испытание в плане дальнейшего профессионального роста, совершенствования мастерства. Опасность в том, что юные звезды становятся медийными персонажами — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одаренных мальчиков и девочек начинают приглашать в телепрограммы, различные проекты, их хотят видеть на концертных площадках по всей стране. Все эти публичные и яркие мероприятия, гастроли, поездки отвлекают от «скучных» занятий.

Если проявить слабину и пренебречь каждодневными обязательными уроками, то ребенок рискует остановиться в музыкальном развитии, потерять «школу», у него не будет времени работать с педагогами над техникой, звуком, репертуаром, к подбору которого нужно тоже подходить вдумчиво, без суеты. Даже самые талантливые дети в возрасте 10–12 лет не освобождены от занятий по специальности в течение длительного времени в спокойной обстановке.

— Глядя на юные дарования, себя не вспоминали в этом возрасте?

— Если бы я оказался на месте нынешних десятилетних участников смотра, то сильно волновался бы, неуютно чувствовал себя в окружении камер, стушевался играть на сцене, напичканной различными техническими ухищрениями, даже при отличном знании подготовленной программы. Конкурс изначально является большим стрессом, а когда речь идет о выступлении в прямой эфире и трансляции на огромную аудиторию, то нервное напряжение возрастает в разы.

Современные юные музыканты отличаются от представителей моего и предшествующих поколений большей раскованностью в момент нахождения на незнакомой сцене, они быстрее нас адаптируются к правилам, которые диктуются во время их выступления. Нынешние ребята не боятся камер, они естественно чувствуют себя в режиме онлайн-концертов, легко записывают видеоролики — сегодня такие форматы стали обычной практикой. Эти дети пользуются компьютером, Интернетом, они чувствуют себя комфортно в сообществе пусть и виртуальном, но с реально большим трафиком посещений.

Понятно, что наше поколение в их возрасте имело в разы меньший круг общения. Для многих из нас главными проводниками в жизни были педагоги.

Миссия артиста — расширять кругозор публики

— Вы не планируете заняться преподавательской деятельностью?

— Не из всякого даже выдающегося солиста-исполнителя получается замечательный педагог. Выступления на сцене и занятия с учениками — это в принципе разные профессии. Другое дело, что со временем, когда накапливается репертуар, достигается высокий уровень мастерства, хочется поделиться этим «богатством» с музыкантами, только начинающими свой профессиональный путь. Поэтому я считаю, что педагогика — это та область, куда не нужно рано заходить, по крайней мере для музыкантов, у которых в приоритете изначально заявлена концертная деятельность.

У меня есть непродолжительный опыт преподавания в Московской консерватории — я был ассистентом у моего учителя Эдуарда Грача, кстати, не только прекрасного педагога, но и гениального скрипача, альтиста, дирижера, удостоенного звания народного артиста СССР. Пример Эдуарда Давидовича показывает, что педагогическую деятельность начинать никогда не поздно.

Со временем я обязательно приду к тому, что захочу набрать класс учеников. Я понимаю, что после, условно говоря, 60 лет я не смогу вести активную концертную деятельность. Но до этого возраста мне, понятно, далеко. Сейчас мне хочется выступать на сцене. Еще есть много сочинений, которые я планирую сыграть.

— В апреле состоится ваш концерт в Московской консерватории, посвященный 90-летию Эдуарда Грача. С программой определились?

— К сожалению, из-за пандемии программу концерта, спланированную и задуманную задолго до даты проведения важного для меня мероприятия, приходится менять. Я собирался выступить вместе с моим постоянным творческим партнером пианистом Георгием Чаидзе. Но поскольку он сейчас проживает в Берлине, то из-за ограничения транспортного сообщения по миру мы, наверное, не сможем с ним встретиться для репетиций в Москве, и мне придется искать другого аккомпаниатора. Или же полностью менять формат выступления.

Поэтому вопрос о программе вечера остается открытым. Но очень надеюсь, что смогу сыграть яркие произведения, где требуется виртуозная техника. Такой выбор отвечает музыкальному образу самого Эдуарда Давидович — мастера филигранной игры на скрипке, исполнителя, чьи программы в свое время собирали полные филармонические залы.

— Стоит ли идти на поводу у публики: включать в программу популярную классику и не испытывать судьбу со сложными для слухового восприятия сочинениями?

— Выбор того, произведения каких авторов и в какой последовательности включать в программу концерта, — полностью на совести музыкантов. Есть исполнители со сложившимися репертуарными традициями. Они предпочитают играть или только классику, или, наоборот, исключительно современную музыку.

Не секрет, что большая часть зрителей выбирают концерты, программы которых составлены из знакомых им произведений. Организаторы выступлений музыкальные предпочтения публики берут в расчет при формировании афиш, думая, по понятным причинам, о количестве проданных билетов. Для артистов же такая заданность репертуара — вещь опасная, ведь в какой-то момент может возникнуть вопрос: а зачем разучивать новые сочинения, если публика довольна тем «дежурным набором», который ей предлагается из концерта в концерт. Такой подход к формированию программ прочно прописался в современной концертной индустрии, причем и в России, и на Западе.

Я противник этой модели. Я считаю, что программы должны быть сбалансированными и включать как известные произведения, так и редко исполняемые. Нужно знакомить публику с творчеством современных, молодых композиторов, равно как и незаслуженно забытых авторов. Иногда слушаются поразительные вещи: человек приходит на концерт, чтобы насладиться в очередной раз знакомой ему музыкой Петра Ильича Чайковского, а уходит под сильным впечатлением от услышанных впервые, например, сочинений Метнера или же Бодрова. Миссия артиста как раз и заключается в том, чтобы расширять музыкальный кругозор публики.

Не хочу становиться плохим дирижером

— Ваш «роман» со скрипкой продолжается почти тридцать лет. Поменять смычок на дирижерскую палочку не планируете со временем?

— Профессия дирижера не относится к тому роду занятий, которую ты можешь освоить, образно говоря, по мановению палочки. Чтобы управлять оркестром «по-настоящему», нужно много лет учиться. В этом деле очень важны не только музыкальная подготовка, технические навыки, но и умение выстраивать отношения с коллективом. Ты можешь научиться читать партитуру, управлять в голове этим многоголосием. Но куда труднее стать лидером, авторитетом для оркестрантов, убедить их в верности выбранной тобой трактовки того и иного сочинения.

Все эти навыки являются прямым производным от такого понятия, как опыт, причем не только творческого, но и жизненного. Недаром бытует мнение, что дирижер — это профессия с возрастным цензом 50+. И поэтому если я, допустим, сейчас поставлю для себя цель стать дирижером, то настоящим мастером я стану годам к 60-ти. Для старта карьеры поздновато, не так ли ?

— Но на практике мы видим большое количество ваших молодых коллег-солистов, вставших за пульт оркестра. Они думают по-другому?

— Я не могу судить за них. Но среди солистов-инструменталистов очень мало высокопрофессиональных дирижеров, хотя, безусловно, есть и радостные исключения. Я не хочу становиться плохим дирижером, я стремлюсь быть достойным скрипачом, продолжая совершенствовать игру на любимом инструменте.

— После гастролей в Польше одна из местных газет назвала вас «человеком из космоса», но вы — из Волгодонска, а последние двадцать с лишним лет живете в Москве. Вам комфортно в столице?

— В Москву я приехал в 14 лет для поступления в консерваторию. Город мне понравился сразу, я быстро в нем освоился, мне было комфортно в «подвижной» среде мегаполиса.

Позже, когда я учился в Капелле имени королевы Елизаветы в Брюсселе, мне приходилось курсировать между столицами России и Бельгии. Какое-то время я жил и в Германии. Активный график заставил меня задуматься над тем, что, не теряя российского гражданства, все-таки логично как-то обустроиться в Европе, иметь там некую «базу». Но в итоге я отказался от этих планов в пользу Москвы.

Город отвечает моим представлениям о комфортном месте обитания. В столице — прекрасная транспортная логистика, без проблем можно летать за границу из нескольких аэропортов, сервис на европейском уровне. А главное, в столице появляются новые концертные площадки, организуется большое количество фестивалей, выставок.

Находясь в эпицентре культурных событий, я невольно стал задумываться над проведением собственного фестиваля. Мне хочется собрать в одном проекте моих друзей-музыкантов, среди которых очень много прекрасных исполнителей. Мне близок формат камерного фестиваля, где могли бы выступать в том числе и зарубежные артисты. Идея витает в воздухе, и рано или поздно я ее реализую. Очень важно придумать нетривиальную концепцию проекта, чтобы публика откликнулась на мою инициативу.

— Когда вы не играете на скрипке, чем предпочитаете заниматься?

— Когда появляется свободное от репетиций и концертов время, хочется оказаться в красивом уединенном месте — в небольшом домике в лесу, у моря, и в окружении изумительной природы слушать любимую музыку, смотреть фильмы, читать книги, готовить блюда. С недавнего времени я увлекся шахматами. Охотно играю партии с условным противником, которого мне выбирает компьютер, либо с друзьями.

В период пандемии, когда передвижение по миру ограничено, у меня появилось новое увлечение — это путешествия по городам, расположенным недалеко от Москвы. Недавно состоялась поездка в Плес, удалось побывать также во Владимире, Клину, Ново-Иерусалимском монастыре в Истре. Я много лет мечтал съездить в эти прекрасные уголки, но из-за плотного гастрольного графика никак не удавалось вырваться туда. Малые города сохранили большое количество культурных ценностей: если и черпать вдохновение для творчества — то лучших мест не найти.

Досье

Никита Борисоглебский родился в 1985 году в Волгодонске в семье химиков. В 14 лет поступил в Московскую консерваторию в класс Эдуарда Грача и Татьяны Беркуль, а уже в 18 лет стал самым молодым солистом Московской филармонии.

В 2005 году перешел в аспирантуру и начал заниматься исследованием английской скрипичной музыки XIX–XX веков. За рубежом молодой российский исполнитель обучался у Огюстена Дюмэ в Колледже музыки имени королевы Елизаветы (Бельгия) и Анны Чумаченко в Кронбергской академии музыки (Германия).

Путь молодого дарования к лучшим концертным залам мира открыла серия успешных выступлений на престижных международных конкурсах, в том числе имени П. И. Чайковского в Москве в 2007 году и имени королевы Елизаветы в Брюсселе в 2009 году. Спустя год московский скрипач завоевывает первые премии на конкурсах имени Ф. Крейслера в Вене и имени Я. Сибелиуса в Хельсинки, а в 2013 году побеждает в Monte Carlo Violin Masters в Монако.

Сегодня карьера исполнителя успешно продолжается на международной сцене. Среди коллективов, с которыми Борисоглебский успел выступить, — Национальный оркестр Бельгии, Оркестр финского радио, Симфонический оркестр Сан-Паулу, Симфонический оркестр Борнмута, Хельсинкский филармонический оркестр, Гетеборг симфоникер.

Играл под руководством таких дирижеров, как Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Кшиштоф Пендерецкий, Юрий Симонов, Сакари Орамо, Давид Авхам и Ханну Линту. Партнерами скрипача по камерному музицированию становились Родион Щедрин, Наталия Гутман, Юрий Башмет, Борис Березовский, Андраш Шифф, Александр Рудин.

Репертуар Борисоглебского включает в себя классические шедевры Моцарта, Бетховена, Чайковского; авангард XX века в сочинениях Берио, Шнитке, Бартока, а также произведения современников, например Александра Чайковского и Кузьмы Бодрова.

Никита Борисоглебский стал самым молодым отечественным музыкантом, получившим звание заслуженного артиста России в 2018 году.