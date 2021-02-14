Биатлонист сборной Швейцарии рассказал, почему восхищается российскими коллегами

Биатлонист сборной Швейцарии Йоша Буркхальтер в интервью ФАН признался, что восхищается российскими биатлонистами, выступающими за национальную команду в нынешнее нелегкое для них время.

«За последние пару лет в адрес российских биатлонистов прозвучало много критики. При всем этом нелегко справляться с давлением и хорошо работать. Поэтому я восхищаюсь российскими биатлонистами, которые выдерживают дополнительный натиск из-за санкций WADA, но при этом добиваются отличных результатов», — сказал спортсмен.

24-летний Йоша признался, что в юности ему нравилось наблюдать за противостояниями россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада.

«Я хорошо помню захватывающие поединки Мартена Фуркада и Антона Шипулина. У Антона была отличная лыжная техника, при этом он всегда хорошо стрелял», — вспоминает Буркхальтер.

Швейцарец отметил, что следит и за другими российскими биатлонистами.

«Кроме того, я всегда смотрю на результаты моих ровесников — Кирилла Стрельцова и Никиты Поршнева. Три раза мы все попадали на цветочную церемонию на чемпионате мира среди юниоров в Минске, то есть в шестерку лучших. Мне всегда приятно встретиться с ними на соревновании, также я рад видеть их хорошие результаты», — сказал он.

Напомним, 10 февраля в словенской Поклюке стартовал 54-й чемпионат мира по биатлону. В мировом первенстве принимают участие более 300 лучших биатлонистов планеты из 38 стран. За девять соревновательных дней спортсмены разыграют медали в 12 гонках у мужчин и женщин. Россияне выступают на этом турнире без российских гимна и флага. После трех гонок у российских спортсменов пока нет ни одной медали. 14 февраля состоятся мужская и женская гонки преследования.

Ранее ФАН писал о том, что российские поклонники биатлона разочаровались в Норвегии и поблагодарили Международный союз биатлонистов.