Никас Сафронов рассказал, как на День всех влюбленных его ошарашила поклонница

Художник Никас Сафронов в эксклюзивном интервью ФАН рассказал историю одного Дня всех влюбленных. Он вспомнил, как поклонница приехала к его дому с чемоданами.

«Однажды, за неделю до 14 февраля, я решил объявить конкурс, напечатав в одном из журналов, что Никас Сафронов ищет себе спутницу жизни. Вы знаете, я никогда не был обделен женским вниманием, очень часто на моих выставках ко мне подходят поклонницы и знакомятся со мной. Но не понятно, в каком статусе они находятся, замужем они или нет. А тут я решил познакомиться именно со свободной женщиной, опять же думал — посмотрю, кто на меня может еще клюнуть. И вот как раз в День всех влюбленных я подхожу к своему подъезду и вижу: стоит женщина с двумя чемоданами и говорит, что приехала ко мне по объявлению. Что, мол, поживу у вас, посмотрю, но вы ни на что не надейтесь, мне нужно пообжиться, привыкнуть к вам, а если мне не понравится, то я и не останусь. И вообще, вы не смейте даже ко мне притрагиваться», — поделился Никас Сафронов.

Художник был ошарашен таким поступком женщины и сразу же отправил ее домой.

«Меня история эта удивила, я тут же дал ей денег на обратный билет и позвонил в журнал, чтобы они срочно отменили конкурс. Впрочем, у меня отношение к этому дню не поменялось», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

Никас Сафронов заявил, что позитивно относится к празднику всех влюбленных.

«Если возникает у молодого человека желание подарить своей девушке колечко или цветы, а у нее — свитер, связанный ее руками, то как раз вот такой день для этого и существует. Знаете, ведь для мужчин есть праздник 23 февраля, для женщин — 8 Марта. А День всех влюбленных — как раз такой [праздник], объединяющий и мужчин, и женщин», — считает художник.

Ранее актриса Елена Проклова призналась корреспонденту ФАН, как относится к февральским праздникам.