Вассерман: Штаб Навального заявит о многомиллионной поддержке для отчета перед спонсорами

В этот раз участников на несанкционированных митингах в поддержку блогера Алексея Навального будет гораздо меньше, чем на прошлых мероприятиях, но организаторы акции припишут себе дополнительную аудиторию. Таким мнением с ФАН поделился публицист, журналист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Формат мероприятия изменился. Организаторы призвали сторонников блогера выложить в социальных сетях свечи в форме сердца, а также выйти во дворы и посветить фонариком. То есть, если, скажем, влюбленные просто так, чисто из романтических побуждений, выложат фотографии свечей, то их автоматически запишут в число участников акции Навального. Хороший способ набрать фальшивую статистику — люди перестают выходить на улицы, нужно было что-то придумать. Даже руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков отмечал, что в этот раз они «сделают все гораздо хитрее».

Анатолий Вассерман считает, что при таком формате акции нельзя увидеть точного числа участников митинга, этим и хотят воспользоваться организаторы мероприятия.

«Значительного снижения числа участников митинга в поддержку Навального в романтический праздник не будет по очень простой причине: предложен такой формат акции, который, в принципе, не поддается учету. Невозможно подсчитать, сколько человек в своих дворах выйдут на улицы и включат фонарики. Понятно, что не все выйдут ради поддержки Навального», — сказал Вассерман.

Публицист уверил, что после акции штаб Навального будет рассказывать о якобы всенародной поддержке тем, кто спонсирует эти несанкционированные мероприятия.

«Я совершенно не сомневаюсь, что «организавры» (настаиваю именно на этом слове, у них нет ничего человеческого, ведут они себя по-звериному) этой акции бодро отрапортуют, что их поддерживают кувырсот швырнадцать миллионов человек, то есть очень много, но неизвестно, сколько именно. Я уверен, что штаб блогера отчитается о громадной народной поддержке просто потому, что кураторам товарища Навального надо отчитаться за уже потраченные ими деньги и заверить тех, кто эти деньги выделяет, что нужно продолжать их тратить. Как в «Золотом теленке»: «Пилите, Шура, пилите. Они точно золотые», — считает он.

Вассерман отметил, что на самом деле поддержать Навального выйдет еще меньше человек, чем было на предыдущих акциях.

«Психология толпы указывает на то, что толпа значительно глупее самого глупого человека в этой толпе. То есть, когда люди выходят на массовую акцию, сам факт этой массовости, само зрелище заводит их и принуждает выходить на ту же акцию все новых и новых людей. Легче поставить лайк в соцсети, лежа на диване. Стимула уже нет действовать коллективно, поэтому реальное количество соучастников будет значительно меньше, чем было пару недель назад», — уверен телеведущий.

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