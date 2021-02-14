Переходное правительство Ливии изучает резюме кандидатов в кабинет министров

Триполи, 14 февраля. Новый премьер переходного исполнительного органа Ливии Абд аль-Хамид Дабиба приступил к формированию кабинета министров Правительства национального единства (ПНЕ).

В официальном Twitter-аккаунте политик рассказал, что в администрацию Триполи поступают десятки анкет и резюме кандидатов на назначение в кабмин.

«Наш выбор будет основываться на профессиональных навыках и учитывать принцип регионального представительства», — написал он.

ما زلنا نعمل بكل جد على تشكيل #حكومة_الوحدة_الوطنية، بدأنا فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمناها، ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة.

لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما. pic.twitter.com/PWYO3a5PBP — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 13, 2021

Дабиба добавил, что в обязанности нового кабинета министров войдет подготовка к проведению общенациональных выборов в стране, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, кого ливийцы хотят видеть на посту президента североафриканского государства. Социологический опрос провели специалисты Фонда защиты национальных ценностей.