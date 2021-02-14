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Переходное правительство Ливии изучает резюме кандидатов в кабинет министров

Переходное правительство Ливии изучает резюме кандидатов в кабинет министров

Триполи, 14 февраля. Новый премьер переходного исполнительного органа Ливии Абд аль-Хамид Дабиба приступил к формированию кабинета министров Правительства национального единства (ПНЕ).

В официальном Twitter-аккаунте политик рассказал, что в администрацию Триполи поступают десятки анкет и резюме кандидатов на назначение в кабмин.

«Наш выбор будет основываться на профессиональных навыках и учитывать принцип регионального представительства», — написал он.

Дабиба добавил, что в обязанности нового кабинета министров войдет подготовка к проведению общенациональных выборов в стране, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, кого ливийцы хотят видеть на посту президента североафриканского государства. Социологический опрос провели специалисты Фонда защиты национальных ценностей.

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