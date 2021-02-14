Переходное правительство Ливии изучает резюме кандидатов в кабинет министров

Триполи, 14 февраля. Новый премьер переходного исполнительного органа Ливии Абд аль-Хамид Дабиба приступил к формированию кабинета министров Правительства национального единства (ПНЕ).
В официальном Twitter-аккаунте политик рассказал, что в администрацию Триполи поступают десятки анкет и резюме кандидатов на назначение в кабмин.
«Наш выбор будет основываться на профессиональных навыках и учитывать принцип регионального представительства», — написал он.
ما زلنا نعمل بكل جد على تشكيل #حكومة_الوحدة_الوطنية، بدأنا فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمناها، ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة.— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 13, 2021
لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما. pic.twitter.com/PWYO3a5PBP
Дабиба добавил, что в обязанности нового кабинета министров войдет подготовка к проведению общенациональных выборов в стране, запланированных на 24 декабря 2021 года.
Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, кого ливийцы хотят видеть на посту президента североафриканского государства. Социологический опрос провели специалисты Фонда защиты национальных ценностей.