Нью-Йорк, 14 февраля. Южный Судан вновь получил право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, пишет издание Afrigate News.

Согласно заявлению представителя международной организации Брендана Варма, власти Джубы выплатили более 22 тысяч долларов по долгам, накопленным за два года.

«Южный Судан погасил свои задолженности как член Генассамблеи ООН», — рассказал американский политик.

Варма уточнил, что в черном списке с января 2021 года все еще находятся ЦАР с долгом в 29 395 долларов, Республика Конго — 90 844 долл. Самая большая задолженность остается за США — около $1,3 млрд. Эта сумма пока не достигла порога для исключения страны из состава организации.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Ливия, Нигер и Зимбабве восстановили право голоса в Генассамблее ООН. Они выплатили все необходимые средства по членским взносам.