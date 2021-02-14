Нарколог Кубарев предостерег россиян от кажущегося безобидным алкоголя

Москва, 14 февраля. Безобидные, на первый взгляд, коктейли, способны навредить здоровью больше другого алкоголя, заявил заведующий наркологическим стационаром МНПЦ наркологии ДЗМ Дмитрий Кубарев.

Современные наркологи, по словам Кубарева, считают, что алкоголь вреден в любых количествах. Такой позиции придерживается и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

От магазинных коктейлей врач посоветовал отказаться совсем. В них много вкусовых добавок и синтетических красителей. С осторожностью нужно относиться и к пиву.

«Нет пользы и в заводском пиве. На большинстве предприятий оно получается не путем естественного брожения, а производится из концентрата», – подчеркнул Кубарев.

Алкогольные напитки, которые получают путем естественного брожения виноградных соков, являются наименее опасными. Они, как отметил нарколог, не вызывают выраженной агрессии со стороны организма.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев ранее предложил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову убрать из продуктовых магазинов крепкий алкоголь. Продавать спиртное крепче 15 градусов, по его словам, следует в специализированных торговых точках.